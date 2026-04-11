Drobul, cel mai întâlnit preparat pe masa de Paște. Cum poți găti două rețete cu care nu vei da greș

Drobul de pui este un preparat des întâlnit în meniurile de Paște. Rețeta poate fi adaptată în funcție de ingrediente și de preferințe. Există mai multe variante, de la cele simple la combinații cu legume.

500 grame ficat de pui

500 grame inimi și pipote pui

un ardei roșu

3 legături de ceapă verde

o legătură de usturoi verde

două legături de mărar

două legături de pătrunjel

opțional leuștean

3 ouă crude întregi + un gălbenuș

opțional 5 ouă fierte tare pentru decor interior

sare și piper

Pipotele, inimile și ficățeii se spală și se curăță, apoi se fierb în apă cu sare. Ficățeii au nevoie de un timp mai scurt de fierbere și pot fi pregătiți separat. După răcire, toate ingredientele sunt mărunțite împreună cu ardeiul și verdeața.

Se adaugă ouăle crude, sarea și piperul, apoi compoziția se amestecă bine. Dacă se folosesc ouă fierte, acestea se așază între două straturi de compoziție în tavă. Preparatul se unge cu gălbenuș și se coace până când este bine făcut, apoi se lasă la răcit înainte de servire.

Această rețetă include carne de pui, ficăței și ciuperci, la care se adaugă legume și verdeață. Ingredientele sunt pregătite în etape, apoi sunt combinate într-o compoziție omogenă.

Ingredientele necesare:

un kilogram ficăței de pui

un kilogram pulpe superioare de pui dezosate

500 grame ciuperci

20 fire de ceapă verde

două cepe medii

un ardei gras roșu mare

4 ouă

o legătură de pătrunjel verde

sare și piper

ulei pentru călit

unt și făină pentru tapetat tăvile

Carnea de pui se fierbe în apă cu sare, apoi se adaugă ficățeii și se continuă fierberea. După ce se răcesc, acestea se toacă împreună cu ceapa călită până rezultă o compoziție fină.

Separat, ciupercile se călesc. Ceapa verde și ardeiul se pregătesc în tigaie, apoi se amestecă împreună cu pătrunjelul. Ingredientele sunt puse într-un vas, se adaugă ouăle bătute și se amestecă până când compoziția devine omogenă. Compoziția se pune în tăvi unse și tapetate, apoi se coace în cuptor până când este bine închegată.