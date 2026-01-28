Economie

Moldovenii s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre după suspendarea importurilor din Ucraina

Moldovenii s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre după suspendarea importurilor din UcrainaCarne. Sursa foto: Pixabay
Republica Molodva. Moldovenii s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre de aproximativ 30% în următoarea perioadă, după suspendarea temporară a importurilor din Ucraina. Situația poate fi gestionată atât prin diversificarea surselor de aprovizionare, cât și prin creșterea producției interne, a declarat Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, înaintea ședinței Guvernului de miercuri, 28 ianuarie.

Potrivit ministrului, consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova se ridică la aproximativ 95 de mii de tone, în timp ce producția internă este de circa 64 de mii de tone. Diferența este acoperită, în mare parte, prin importuri, în special din Ucraina.

„Acea diferență a fost acoperită din importuri, iar la un moment dat s-a constatat că importul din Ucraina a fost mai masiv”, a explicat Ludmila Catlabuga.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Restricțiile nu înseamnă blocarea totală a importurilor

Ministra a subliniat că măsura de suspendare temporară nu blochează complet importurile, operatorii economici putând să identifice rapid alte piețe pentru aprovizionare.

„Această restricție nu înseamnă că importul nu poate fi diversificat. Operatorii economici pot schimba sursa, avem România, avem Polonia”, a precizat ea.

În același timp, situația creată poate reprezenta o oportunitate pentru producătorii locali de a-și crește producția.

„Capacitate în fermele noastre există și o putem valorifica. Această restricție poate servi și ca oportunitate pentru producătorii noștri de a-și mări volumul de producție”, a adăugat ministra.

Întrebată despre posibile creșteri de preț, Ludmila Catlabuga a declarat că este prematur să se facă estimări.

„Diversificarea piețelor de import este posibilă, iar tehnologia de creștere în fermele avicole are un ciclu relativ scurt. În aproximativ 35 de zile, efectivele pot fi adaptate”, a explicat ea.

carne de pui cu salmonella

Sursa foto: Arhiva EVZ

Motivul suspendării importurilor

Decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) de a suspenda temporar importurile de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina se bazează pe depistarea substanței interzise metronidazol, un antibiotic periculos pentru sănătate, în loturi de furaje importate anterior.

Autoritățile din R. Moldova au semnalat probleme în monitorizarea reziduurilor de către autoritățile competente din Ucraina și comercializarea fără control a unor produse ce conțineau metronidazol, inclusiv în ambalaje mari, fără verificarea utilizării acestora la animalele destinate consumului uman. Loturile neconforme fuseseră însoțite de certificate veterinare oficiale, care atestau eronat siguranța produselor.

Utilizarea metronidazolului în animalele de la care se obțin produse alimentare este strict interzisă în Uniunea Europeană și în Republica Moldova de peste două decenii. De asemenea, pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar importul furajelor combinate din Ucraina, după ce controalele au depistat reziduuri ale aceleiași substanțe în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Găini

Sursa foto: Pixabay

Peste 100 de mii de păsări au fost nimicite

Peste 110.000 de păsări au fost nimicite în mai multe ferme avicole din Republica Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă pentru animalele destinate consumului uman, în furaje importate din Ucraina, în serul păsărilor și în ouă.

Metronidazolul este considerat neautorizat și periculos pentru animalele destinate consumului uman. Utilizarea sa este calificată drept tratament ilegal, cu riscuri grave pentru sănătatea publică.

Metronidazolul este un chimioterapic puternic, cu efecte bacteriostatice și antiparazitare. Din cauza riscurilor majore pentru sănătate, utilizarea acestuia este interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare încă din 1997 în Uniunea Europeană și din 2011 în Republica Moldova.

