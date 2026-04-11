Trei rețete de cozonaci pentru masa de Paște. Ce ingrediente sunt necesare

Cozonacul este unul dintre preparatele principale de pe masa de Paște, nelipsit din meniul multor familii. Rețetele diferă în funcție de preferințe și restricții alimentare, însă există variante adaptate atât pentru cei care caută simplitate, cât și pentru cei care evită anumite ingrediente.

Această variantă este potrivită pentru cei care vor să reducă timpul petrecut în bucătărie. Aluatul nu necesită frământare îndelungată, iar rezultatul este un cozonac pufos.

Ingrediente:

1 kg făină

500 ml lapte călduț

4 ouă

200 g zahăr

100 g unt topit

50 ml ulei

25 g drojdie proaspătă

coajă rasă de lămâie

esență de vanilie

un praf de sare

umplutură: nucă, cacao și zahăr

Mod de preparare: Drojdia se dizolvă în lapte călduț, împreună cu puțin zahăr. Se adaugă ouăle, untul, uleiul și aromele, apoi făina. Compoziția se amestecă bine cu o lingură, fără frământare. Aluatul se lasă la dospit până își dublează volumul. După aceea, se întinde, se adaugă umplutura și se rulează. Cozonacii se așază în tăvi și se coc la temperatură medie până se rumenesc.

Această rețetă este adaptată pentru persoanele care evită glutenul, dar păstrează textura și aroma specifică.

Ingrediente:

500 g făină fără gluten

4 ouă

150 g zahăr

250 ml lapte

100 g unt

25 g drojdie

coajă rasă de portocală

ghimbir ras

100 g ciocolată neagră

un praf de sare

Mod de preparare: Drojdia se activează în lapte călduț cu zahăr. Se adaugă ouăle, untul topit și aromele, apoi făina fără gluten. Compoziția se amestecă până devine omogenă. Se încorporează bucățile de ciocolată și ghimbirul ras. Aluatul se lasă la dospit, apoi se transferă în tavă. Cozonacul se coace până când capătă o crustă ușor rumenită și interiorul este bine făcut.

Această variantă păstrează o combinație clasică de ingrediente, frecvent întâlnită în rețetele tradiționale.

Ingrediente:

1 kg făină

500 ml lapte

5 ouă

200 g zahăr

100 g unt

50 ml ulei

25 g drojdie

coajă de lămâie

esență de rom

200 g mac măcinat

100 g stafide

un praf de sare

Mod de preparare: Drojdia se dizolvă în lapte călduț și zahăr, apoi se amestecă cu ouăle, untul și uleiul. Se adaugă făina și aromele, iar aluatul se frământă până devine elastic. După dospire, se întinde foaia și se adaugă umplutura din mac și stafide. Se rulează și se așază în tăvi. Cozonacii se lasă din nou la crescut, apoi se coc la cuptor până devin aurii.