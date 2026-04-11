Trei rețete de cozonaci pentru masa de Paște. Ce ingrediente sunt necesare
- Raluca Dan
- 11 aprilie 2026, 10:54
Cozonacul este unul dintre preparatele principale de pe masa de Paște, nelipsit din meniul multor familii. Rețetele diferă în funcție de preferințe și restricții alimentare, însă există variante adaptate atât pentru cei care caută simplitate, cât și pentru cei care evită anumite ingrediente.
Cum se prepară cozonacul fără frământare
Această variantă este potrivită pentru cei care vor să reducă timpul petrecut în bucătărie. Aluatul nu necesită frământare îndelungată, iar rezultatul este un cozonac pufos.
Ingrediente:
- 1 kg făină
- 500 ml lapte călduț
- 4 ouă
- 200 g zahăr
- 100 g unt topit
- 50 ml ulei
- 25 g drojdie proaspătă
- coajă rasă de lămâie
- esență de vanilie
- un praf de sare
- umplutură: nucă, cacao și zahăr
Mod de preparare: Drojdia se dizolvă în lapte călduț, împreună cu puțin zahăr. Se adaugă ouăle, untul, uleiul și aromele, apoi făina. Compoziția se amestecă bine cu o lingură, fără frământare. Aluatul se lasă la dospit până își dublează volumul. După aceea, se întinde, se adaugă umplutura și se rulează. Cozonacii se așază în tăvi și se coc la temperatură medie până se rumenesc.
Cozonac fără gluten cu portocale, ciocolată neagră și ghimbir
Această rețetă este adaptată pentru persoanele care evită glutenul, dar păstrează textura și aroma specifică.
Ingrediente:
- 500 g făină fără gluten
- 4 ouă
- 150 g zahăr
- 250 ml lapte
- 100 g unt
- 25 g drojdie
- coajă rasă de portocală
- ghimbir ras
- 100 g ciocolată neagră
- un praf de sare
Mod de preparare: Drojdia se activează în lapte călduț cu zahăr. Se adaugă ouăle, untul topit și aromele, apoi făina fără gluten. Compoziția se amestecă până devine omogenă. Se încorporează bucățile de ciocolată și ghimbirul ras. Aluatul se lasă la dospit, apoi se transferă în tavă. Cozonacul se coace până când capătă o crustă ușor rumenită și interiorul este bine făcut.
Rețetă de cozonac cu mac și stafide
Această variantă păstrează o combinație clasică de ingrediente, frecvent întâlnită în rețetele tradiționale.
Ingrediente:
- 1 kg făină
- 500 ml lapte
- 5 ouă
- 200 g zahăr
- 100 g unt
- 50 ml ulei
- 25 g drojdie
- coajă de lămâie
- esență de rom
- 200 g mac măcinat
- 100 g stafide
- un praf de sare
Mod de preparare: Drojdia se dizolvă în lapte călduț și zahăr, apoi se amestecă cu ouăle, untul și uleiul. Se adaugă făina și aromele, iar aluatul se frământă până devine elastic. După dospire, se întinde foaia și se adaugă umplutura din mac și stafide. Se rulează și se așază în tăvi. Cozonacii se lasă din nou la crescut, apoi se coc la cuptor până devin aurii.
