Rețetă simplă de conopidă murată. Ingredientul care îi dă un gust aparte

Conopida murată este una dintre cele mai apreciate murături din sezonul rece. Aceasta are o textură crocantă și se potrivește perfect lângă preparatele tradiționale. În unele zone ale țării, gospodinele o așează în borcane alături de gogoșari, în timp ce altele preferă rețeta clasică. Indiferent de varianta pe care o alegi, aceste murături vor aduce un plus de gust la fiecare masă savurată în sezonul rece.

Dincolo de gust, această rețetă nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Ingredientele necesare:

2 kg de conopidă proaspătă

1 litru de apă

1 lingură cu vârf de sare neiodată

150 ml de oțet alb (9%)

1 lingură de zahăr

5-6 căței de usturoi

1 ardei iute (opțional, pentru un gust mai picant)

1 morcov tăiat rondele

câteva frunze de țelină sau de dafin

boabe de piper și boabe de muștar, după gust

În primul rând, conopida se spală bine și se desface în buchețele potrivite ca mărime. Se lasă câteva minute în apă rece, pentru a se curăța de eventualele impurități. Morcovul se taie rondele subțiri, iar usturoiul se curăță.

Într-o oală încăpătoare se pune apa la fiert, împreună cu sarea, zahărul și oțetul. Se amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet, apoi se lasă să se răcorească puțin.

În borcanele curate și sterilizate se așază straturi de conopidă, felii de morcov, usturoi, frunze de țelină și boabe de piper sau muștar. Pentru cei care preferă un gust ușor picant, se poate adăuga și un ardei iute tăiat pe jumătate.

Peste legume se toarnă saramura caldă, având grijă ca toate ingredientele să fie complet acoperite. Borcanele se închid ermetic și se păstrează într-un loc răcoros și întunecat.

Conopida murată gata de savurat după aproximativ două-trei săptămâni, când va căpăta gustul acrișor și aroma specifică. Pentru a obține o textură mai crocantă, este esențial ca acestea să fie păstrate timp de două zile la temperatura camerei. Astfel, procesul de fermentație va începe rapid. Conopida murată poate fi savurată alături de fripturi, tocănițe sau papricaș.