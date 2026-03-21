Cum pregătești iahnia de fasole ca la mănăstire. Rețeta cu care nu vei da greș
- Mădălina Sfrijan
- 21 martie 2026, 08:59
Simplă și gustoasă, iahnia de fasole boabe poate fi savurată oricând în Postul Mare. Preparatul este sățios, aromat și se pregătește din ingrediente accesibile ca preț, pe care orice gospodină le are în casă. Deși timpul de preparare este mai lung, rezultatul merită din plin: întreaga familie se va bucura de gustul deliciului pregătit în toate mănăstirile din țară.
Rețeta veche de iahnie de fasole
Ingrediente:
- 250 g fasole boabe uscată
- 1 ceapă
- 1 ardei roșu
- 250 ml suc de roșii
- 1 foaie de dafin
- 100 ml ulei
- 25 g făină
- 1 lingură zahăr
- Verdeață proaspătă tocată
- 1 lingură cimbru uscat
- Sare și piper după gust
- 150 ml smântână vegetală (opțional pentru post)
- Mod de preparare
Alege fasolea bob cu bob și pune-o la înmuiat pentru aproximativ 12 ore, acoperită cu apă rece cu 5–6 cm peste nivelul boabelor. A doua zi, clătește fasolea în două-trei ape reci și fierbe-o într-o oală încăpătoare. Când apa începe să fiarbă, scurge fasolea, clătește din nou și pune-o la fiert într-o nouă oală, la foc mic.
Între timp, taie ceapa mărunt și călește-o într-o cratiță cu ulei, la foc mic, adăugând jumătate de linguriță de sare. Ai grijă ca ceapa să nu se rumenească. Adaugă ardeiul tăiat și călește-l împreună cu ceapa timp de 3 minute.
Toarnă 150 ml suc de roșii peste legume, adaugă foaia de dafin și cimbrul. Completează cu apă până când cratița este aproape plină. Adaugă fasolea fiartă și amestecă bine.
Iahnie de fasole
Amestecă făina cu restul de suc de roșii și toarnă compoziția peste fasole. Lasă să fiarbă câteva minute, completând cu apă fierbinte dacă sosul este prea gros.
Asezonează cu sare și piper, adaugă verdeața și, dacă este nevoie, o linguriță de zahăr pentru a reduce aciditatea roșiilor. La final, lasă iahnia să se răcească câteva minute înainte de servire.
Iahnia de fasole de post poate fi savurată alături de murături sau șnițele de post.
Rețetă simplă de șnițele de post
- 200 g ciuperci sau dovlecei
- 50 g făină
- 100 ml lapte vegetal
- 50 g pesmet
- Sare, piper și condimente după gust
- Ulei pentru prăjit
Taie ciupercile sau dovleceii în felii, trece-le prin făină, apoi prin lapte vegetal și la final prin pesmet. Prăjește-le în ulei încins până devin aurii și crocante.
