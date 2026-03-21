Cum pregătești iahnia de fasole ca la mănăstire. Rețeta cu care nu vei da greș

Simplă și gustoasă, iahnia de fasole boabe poate fi savurată oricând în Postul Mare. Preparatul este sățios, aromat și se pregătește din ingrediente accesibile ca preț, pe care orice gospodină le are în casă. Deși timpul de preparare este mai lung, rezultatul merită din plin: întreaga familie se va bucura de gustul deliciului pregătit în toate mănăstirile din țară.

Ingrediente:

250 g fasole boabe uscată

1 ceapă

1 ardei roșu

250 ml suc de roșii

1 foaie de dafin

100 ml ulei

25 g făină

1 lingură zahăr

Verdeață proaspătă tocată

1 lingură cimbru uscat

Sare și piper după gust

150 ml smântână vegetală (opțional pentru post)

Mod de preparare

Alege fasolea bob cu bob și pune-o la înmuiat pentru aproximativ 12 ore, acoperită cu apă rece cu 5–6 cm peste nivelul boabelor. A doua zi, clătește fasolea în două-trei ape reci și fierbe-o într-o oală încăpătoare. Când apa începe să fiarbă, scurge fasolea, clătește din nou și pune-o la fiert într-o nouă oală, la foc mic.

Între timp, taie ceapa mărunt și călește-o într-o cratiță cu ulei, la foc mic, adăugând jumătate de linguriță de sare. Ai grijă ca ceapa să nu se rumenească. Adaugă ardeiul tăiat și călește-l împreună cu ceapa timp de 3 minute.

Toarnă 150 ml suc de roșii peste legume, adaugă foaia de dafin și cimbrul. Completează cu apă până când cratița este aproape plină. Adaugă fasolea fiartă și amestecă bine.

Amestecă făina cu restul de suc de roșii și toarnă compoziția peste fasole. Lasă să fiarbă câteva minute, completând cu apă fierbinte dacă sosul este prea gros.

Asezonează cu sare și piper, adaugă verdeața și, dacă este nevoie, o linguriță de zahăr pentru a reduce aciditatea roșiilor. La final, lasă iahnia să se răcească câteva minute înainte de servire.

Iahnia de fasole de post poate fi savurată alături de murături sau șnițele de post.

Rețetă simplă de șnițele de post

200 g ciuperci sau dovlecei

50 g făină

100 ml lapte vegetal

50 g pesmet

Sare, piper și condimente după gust

Ulei pentru prăjit

Taie ciupercile sau dovleceii în felii, trece-le prin făină, apoi prin lapte vegetal și la final prin pesmet. Prăjește-le în ulei încins până devin aurii și crocante.