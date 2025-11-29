Cea mai ușoară rețetă de iahnie de fasole. Vei renunța la variante cu afumătură dacă o încerci

În zilele de post, o porție generoasă de iahnie de fasole poate fi considerată cina perfectă. Deși la prima vedere pare greu de pregătit, pașii sunt simpli și rezultatul merită pe deplin efortul. Tot ce trebuie să faci este să lași fasolea la înmuiat peste noapte, să călești câteva legume și să lași totul să fiarbă încet, astfel încât aromele să se întrepătrundă.

Ingrediente pentru 4 porții:

500 g fasole boabe

1 ceapă mare

2–3 căței de usturoi

1 morcov mediu

1 rădăcină de pătrunjel

1 lingură pastă de tomate sau 2 roșii proaspete, curățate de coajă și tocate

3–4 linguri ulei

1 frunză de dafin

Sare și piper după gust

Opțional: boia dulce sau iute, pentru aromă

Pătrunjel proaspăt, pentru decor

În primul rând, fasolea se pune la înmuiat cu apă rece, de cu seară, pentru cel puțin 8 ore. Acest pas este esențial pentru a reduce timpul de gătire și pentru a face boabele mai ușor digerabile. A doua zi, fasolea se scurge și se clătește bine.

Într-o oală încăpătoare, se încinge uleiul și se călește ceapa tăiată mărunt până devine aurie. Se adaugă morcovul și rădăcina de pătrunjel tăiate cubulețe mici și se călesc câteva minute împreună cu ceapa. Usturoiul se zdrobește și se adaugă aproape de finalul călirii, pentru a-și păstra aroma intensă.

Fasolea se adaugă peste legume, împreună cu apă cât să le acopere, frunza de dafin și pasta de tomate sau roșiile tocate. Se lasă să fiarbă la foc mic, acoperit, aproximativ o oră și jumătate, până când boabele sunt moi și gustul s-a întrepătruns. În timpul fierberii, se pot adăuga sare, piper și boia după preferință. La final, iahnia de fasole se servește cu ceapă roșie sau murături.