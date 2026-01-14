Unul din șase pensionari din Marea Britanie trăiește sub pragul sărăciei

În Regatul Unit, unul din șase pensionari se confruntă cu dificultăți financiare semnificative, trăind în condiții de sărăcie. Aceștia sunt nevoiți să adopte măsuri drastice pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, renunțând adesea la nevoi esențiale precum hrana sau încălzirea locuinței, informează Express.

Numărul pensionarilor care trăiesc în sărăcie în Marea Britanie ar putea ajunge la două milioane în următorii ani, avertizează organizația caritabilă Age UK. Persoanele în vârstă sunt nevoite să recurgă la măsuri extreme pentru a face față costurilor zilnice, precum săritul peste mese, reducerea frecvenței dușurilor sau limitarea consumului de energie electrică.

Potrivit studiului realizat de Age UK, aproximativ unul din șase pensionari, adică 1,9 milioane de persoane, trăiește deja sub pragul sărăciei în Regatul Unit. Organizația atrage atenția că această cifră ar putea crește rapid, pe măsură ce populația în vârstă crește, dacă guvernul nu va implementa politici mai eficiente pentru sprijinirea pensionarilor.

Caroline Abrahams, directoarea Age UK, a subliniat: „Trebuie să acționăm urgent pentru a reduce sărăcia în rândul persoanelor în vârstă. Este o problemă socială care se va agrava pe măsură ce populația îmbătrânește, dacă nu se iau măsuri rapide. 1,9 milioane de persoane în vârstă trăiesc deja în sărăcie și ne temem că acest număr va depăși pragul de două milioane în următorii câțiva ani”.

Un sondaj recent realizat pentru organizația caritabilă Age UK arată că mulți seniori se confruntă cu dificultăți financiare în această iarnă. Conform rezultatelor, aproximativ o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani reduc consumul de electricitate pentru a-și gestiona mai bine bugetul.

Mai mult, circa 15% dintre respondenți au declarat că vor face băi sau dușuri mai rar, iar aproape 5%, echivalentul a 690.000 de persoane, au spus că se văd nevoiți să sară peste mese.

Campania lansată de Age UK încurajează persoanele în vârstă să verifice dacă sunt eligibile pentru sprijin financiar suplimentar, inclusiv creditul pentru pensii. Acesta poate asigura venituri minime și servește drept acces către alte forme de ajutor.

Potrivit organizației, în ultimul an, aproximativ 3 miliarde de lire sterline în beneficii la care pensionarii ar fi avut dreptul nu au fost solicitate. Mulți trec însă pe lângă această oportunitate, fie din cauza convingerii că nu se aplică, fie din cauza dificultăților legate de completarea formularelor.

„Chiar și un mic supliment săptămânal poate face o diferență concretă. Pensionarii care urmează să își atingă vârsta de pensionare în 2026 sau cei care nu au verificat încă ce beneficii pot solicita sunt încurajați să contacteze Age UK pentru a-și verifica eligibilitatea. Suntem aici pentru a-i sprijini,” a concluzionat Abrahams.

Dennis Reed, directorul organizației Silver Voices, a subliniat recent că un studiu recent infirmă ideea că tripla blocare a pensiilor de stat nu mai este necesară. Politica triplului blocaj garantează că pensia de stat crește anual cu cea mai mare valoare dintre 2,5%, inflație sau creșterile salariale.

„Analiza guvernamentală a sistemului de pensii trebuie să recunoască că sărăcia în rândul pensionarilor provine în mare parte din nivelul scandalos de scăzut al pensiei de stat de bază”, a declarat Reed.

Dennis Reed propune ca pensia de stat de bază să fie majorată până la cel puțin jumătate din câștigul mediu, echivalentul a 350 de lire sterline pe săptămână, și ca pragurile de impozitare înghețate să fie revizuite. De asemenea, el susține menținerea triplei blocări până când toți pensionarii își vor putea încălzi locuințele în timpul iernii.

Jan Shortt, secretarul general al Convenției Naționale a Pensionarilor (NPC), a descris raportul drept „o imagine șocantă a dificultăților zilnice cu care se confruntă tot mai mulți vârstnici”. Ea avertizează că numărul celor afectați de sărăcie va continua să crească dacă nu se iau măsuri.

„Membrii noștri ne spun că nu fac față cheltuielilor în creștere, deoarece prețurile alimentelor și energiei continuă să urce. Creșterile treptate ale pensiilor de stat nu acoperă aceste costuri”, a precizat Shortt.

Ea a mai subliniat că milioane de pensionari încă nu accesează beneficiile la care au dreptul și că guvernul trebuie să facă mai mult pentru a-i sprijini să solicite ajutorul financiar.