Energia electrică mai scumpă cu până la 5%. Investiția în linia Vulcănești–Chișinău ar putea ajunge în facturile moldovenilor

Republica Moldova. Costul unuia dintre cele mai mari proiecte energetice din istoria Republicii Moldova, linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, va fi reflectat în tariful la energia electrică, ceea ce înseamnă că, în timp, consumatorii ar putea plăti cu aproximativ 5% mai mult pentru curent. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care spune că ajustarea nu va fi una bruscă, dar va fi inevitabilă pentru a acoperi investiția strategică în infrastructura energetică.

Invitat în emisiunea de la Radio Moldova, ministrul Dorin Junghietu a confirmat că valoarea investiției în linia electrică Vulcănești–Chișinău va fi inclusă în tarifele la energie electrică. Potrivit acestuia, nu este vorba despre o majorare imediată a facturilor, dar consumatorii trebuie să se aștepte la o ajustare de ordinul câtorva procente.

„Nu vorbim de majorări acum. Vorbim că costul liniei, costul de investiții, va fi reflectat în tarif. Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%. Ceea ce înseamnă câțiva bănuți. Dacă prețurile regionale, prețurile de achiziție, respectiv prețul mediu regional de achiziție, vor scădea automat, tarifele vor fi ajustate la o anumită perioadă. Știm foarte bine că astă vară, în luna august, tarifele au fost ajustate în scădere. Ne aducem aminte: în vară, tarifele au fost scăzute cu 40 și cu 50 de bani”, a declarat ministrul.”, a explicat Junghietu.

Dorin Junghietu a subliniat că tarifele la energie în Republica Moldova nu sunt fixe și sunt ajustate periodic în funcție de costurile reale de achiziție a curentului electric. Prin urmare, includerea costului investiției în tarif nu garantează automat o scumpire.

„Dacă prețurile regionale, prețul mediu de achiziție, vor scădea, tarifele vor fi ajustate la o anumită perioadă. Știm foarte bine că astă vară, în luna august, tarifele au fost ajustate în scădere. Ne aducem aminte. În vară, tarifele au fost reduse cu 40 și cu 50 de bani”, a declarat Junghietu.

Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, considerată cel mai important proiect energetic al Republicii Moldova din ultimele decenii, se află în prezent în etapa finală de pregătire pentru testare.

Potrivit ministrului Energiei, lucrările de construcție au fost finalizate în decembrie 2025, însă testările tehnice nu au putut începe din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Lucrările de construcție pe linie au fost finalizate în luna decembrie. Au rămas lucrări de ajustare și rectificare a unor echipamente tehnice, iar testările nu au putut începe din cauza condițiilor climaterice. Standardele prevăd ca linia să fie complet uscată, fără gheață pe conductori”, a explicat Dorin Junghietu.

Ploile și ninsorile din a doua parte a lunii decembrie au făcut imposibilă începerea testărilor, deoarece linia traversează zone deschise, expuse direct intemperiilor.

„Linia merge prin câmp deschis, iar condițiile meteo nu ne-au permis să începem testarea. Contractorii sunt pregătiți, au vizele necesare, echipamentul urmează să ajungă în țară și așteptăm fereastra meteo potrivită”, a declarat ministrul la Radio Moldova.

Chiar și așa, autoritățile estimează că primele cantități de energie electrică vor putea fi transportate prin această linie la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lunii martie.

„Dacă vorbim de finalizarea tuturor lucrărilor și de testare, mai avem nevoie de aproximativ două luni. Estimăm că, spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, vor trece primii kilowați de energie electrică prin această linie”, a spus Junghietu.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de 157 de kilometri și va include peste 500 de piloni și aproximativ 1.500 de kilometri de conductoare pe cele trei faze. Aceasta va crea o legătură energetică directă între sudul și centrul țării, traversând opt raioane și 35 de localități.

Proiectul este realizat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic și este finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului se ridică la 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt destinate direct construcției liniei.