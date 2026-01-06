Cîțu, despre majorarea taxelor și impozitelor: A fost o decizie politică luată cu bună știință

Florin Cîțu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, a declarat că majorările de taxe și impozite din perioada 2022–2026 nu au fost determinate de situația economică, ci au reprezentat o decizie politică asumată. „A fost o decizie politică asumată, luată cu bună știință, în deplină cunoștință a efectelor negative asupra sectorului privat”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor a scris că decidenții au acționat „cu bună știință”, fiind conștienți de efectele negative asupra sectorului privat și asupra potențialului de creștere economică al României.

„A fost o decizie politică asumată, luată cu bună știință, în deplină cunoștință a efectelor negative asupra sectorului privat — inclusiv condamnarea generațiilor viitoare la sărăcie prin tăierea semnificativă a potențialului de creștere al economiei”, a scris Cîțu.

Fostul premier atrage atenția asupra unei instabilități legislative, menționând că, în ultimii patru ani, Codul Fiscal a fost modificat de aproximativ 120 de ori.

„Aproximativ 120 de modificări ale Codului Fiscal, dintre care 38 doar în 2025 — adică o modificare la fiecare 10 zile. În ultimii patru ani: una la fiecare 12 zile”, a mai scris fostul ministru.

În opinia sa, modificările au urmat o singură direcție, respectiv un control mai mare al statului, o impredictibilitate accentuată pentru mediul de afaceri și o presiune fiscală mai ridicată asupra muncii și capitalului.

„Toate într-o singură direcție: mai mult control, mai multă impredictibilitate, mai multă presiune pe muncă și capital. Așa arată intervenționismul sistematic ( sau socialism fiscal construit deliberat)”, a mai scris fostul ministru al Finanțelor.

Fostul premier a avertizat: „Când schimbi Codul Fiscal la fiecare 10 zile, nu cauți soluții. Experimentezi pe propriii cetățeni”.