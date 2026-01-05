Fostul premier Iurie Leancă, audiat în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Detalii despre rolul Guvernului în „jaful bancar”

Republica Moldova. Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, acuzat de implicare în „jaful bancar” prin crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. La ședință s-a prezentat și inculpatul Plahotniuc, care i-a pus cele mai multe întrebări fostului premier.

Iurie Leancă, prezentat în prezent ca „consilier al rectorului de la Universitatea București”, a explicat deciziile adoptate de Guvern în perioada 2013-2014 și contextul în care acestea au fost luate, făcând referire la rolul Băncii Naționale a Moldovei, avertizările primite de autorități și discuțiile purtate la nivelul alianței de guvernare.

„Nu este o opțiune să vii sau să nu vii, este o responsabilitate legală, prevăzută în Codul penal. Am vorbit în repetate rânduri că nu am ce ascunde, când mi se solicită opinia, vin și o prezint. Fiind inculpat pe alt dosar, cel privind concesiunea aeroportului, sper foarte mult că am dat și un exemplu pentru colegii mei din Guvernul de atunci, care au fost invitați sau care urmează să fie invitați de către apărare pentru a prezenta exact contextul în care Guvernul a decis atunci concesionarea aeroportului”, a declarat Leancă.

Leancă a negat că ar fi primit indicații de la Vladimir Plahotniuc.

„Dumnealui a venit să confirme, în primul rând, faptul că nu a primit și nu a putut să primească care indicații de la Vladimir Plahotniuc, dat fiind contextul politic care era în 2013-2014 și anume relațiile între componentele alianței. Totodată, dumnealui a indicat instituțiile responsabile de gestionarea sistemului financiar-bancar în acea perioadă”, a precizat Lucian Rogac, avocatul lui Plahotniuc.

La ședința de luni urma să fie audiat un alt martor solicitat de partea apărării, însă acesta a anunțat că se va prezenta la o nouă ședință. Astfel, pe 6 ianuarie urmează să fie audiați trei martori, iar avocatul lui Plahotniuc a refuzat să dezvăluie identitatea acestora.

Procurorii îl acuză pe Plahotniuc că ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valoare totală de peste 39,28 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, fostul lider democrat ar fi folosit banii pentru achiziționarea unui avion Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea serviciilor juridice, medicale, turistice și de reparații, investiții în afaceri, organizarea de evenimente și achitarea datoriilor. Plahotniuc respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi orchestrat schema devalizării sistemului bancar și riscă între opt și 15 ani de închisoare.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova din Grecia pe 25 septembrie, după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga din țară. În prezent, acesta este încarcerat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată. Fostul politician este cercetat penal și în alte patru cauze, care vizează un alt episod din frauda bancară, escrocheriile de la „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și „dosarul kuliok”, în care este vizat și fostul președintele Igor Dodon.