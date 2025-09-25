Evz.ro: Cum arată educația modernă în România și Temu îți vinde datele. Au apărut marile oferte pentru Crăciun

Zi de joi marcată de câteva evenimente importante, de larg interes. O școală din România redefinește educația modernă, iar elevii își desfășoară activitățile pe acoperiș. Este aproape de granița cu Ucraina, în cel mai nordic oraș al României.

Incident foarte grav în Republica Moldova, momente cumplite trăite de o activistă de peste Prut. Care a fost stropită în față cu verde de briliant. Maria Olari este considerată a fi o voce extrem de vocală. Ea făcea transmisiuni life de la protestele sale de una singură.În vizorul activistei au ajuns mai mulţi politicieni şi funcţionari, indiferent de apartenenţa politică.

Chinezii merg la limita legii și colectează date personale prin Temu. Pe care le pun apoi în vânzare. Retailerul își va modifica termenii de confidențialitate, iar noile reguli vor să intra în vigoare pe 11 octombrie 2025. Începând cu această dată, datele personale ale utilizatorilor vor putea fi folosite de companii din industria publicității pentru a le oferi reclame personalizate. Chiar dacă noua măsură presupune acordul expres al clienților, în unele state poate fi considerată abuzivă.

Mâncare și băuturi gratuite la Pelerinajul ce va fi organizat la Iași la moaștele Cuvioasei Sfinte Paracheva. Sunt oferite 40.000 de porții de localurile din oraș: mâncare, ceai și apă, pelerinilor care vor ajunge la eveniment. În paralel, parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor vor oferi alte 100.000 de porții de hrană.

Atac armat la biroul ICE din Dallas. Trump acuză retorica stângii radicale. Liderul de la Casa Albă a condamnat ferm atacul armat de la biroul ICE din Dallas, Texas, soldat cu un mort și doi răniți.

Ce venituri poate să aibă un muncitor necalificat în anul 2025. Nivelul este scăzut, punctul de referință fiind cel al salariului minim. Există sectoare unde angajatorii sunt dispuși să ofere mai mulți bani, mai ales acolo unde cererea de forță de muncă este mare și deficitul de personal accentuat.

Este timpul pregătirii cămării pentru iarnă. Evz.ro vă arată cum se pune varza la murat ca în vremea bătrânilor. Conform tradiției, varza se pune la murat după 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, și până pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei. În acest interval, varza are frunza subțire, perfectă pentru murare și pentru gătit.

Au apărut ofertele pe care hotelierii le pun la bătaie pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În acest an, majoritatea mizează pe pachete care includ pachete cu mic dejun, prânz și cină festivă. În unele unități de cazare, turiștii se vor bucura de o masă specială în Ajun, când vor savura pomana porcului.

Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere. Există o propunere legislativă înregistrată la Senat, care introduce negocierea colectivă pentru stabilirea programului de lucru, un nou mecanism de planificare a concediilor de odihnă și revizuirea sporului pentru munca de noapte.

Criptomonede pe piața imobiliară. Tot mai mulți români acceptă astfel de plăți când își vând locuințele.ot mai mulți români care își vând locuințele acceptă plata în criptomonede, semn că acestea câștigă teren și în sectorul imobiliar.