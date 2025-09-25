International Breaking news

Atac armat la biroul ICE din Dallas. Trump acuză retorica stângii radicale

Atac armat la biroul ICE din Dallas. Trump acuză retorica stângii radicaleAtac sediu ICE / sursa foto: captură video
Președintele american Donald Trump a condamnat ferm atacul armat de la biroul ICE din Dallas, Texas, soldat cu un mort și doi răniți.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a acuzat retorica stângii radicale de incitarea la violență împotriva autorităților de aplicare a legii.

„Aceasta este o acțiune oribilă, iar retorica extremiștilor de stânga are consecințe”, a declarat Trump.

Trump acuză retorica stângii radicale

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat:

„Am fost informat despre atacul mortal de la biroul ICE din Dallas, Texas. S-a descoperit acum că atacatorul deranjat a scris „Anti-ICE” pe cartușele sale. Aceasta este de-a dreptul josnic!

Bărbații și femeile curajoase de la ICE încearcă doar să își facă treaba și să elimine „cei mai răi dintre cei mai răi” infractori din țara noastră, dar se confruntă cu o creștere fără precedent a amenințărilor, violenței și atacurilor din partea extremiștilor de stânga deranjați”.

Trump a subliniat că violența continuă din partea teroriștilor de stânga, în urma asasinării lui Charlie Kirk, trebuie oprită.

„Ofițerii ICE și alți membri curajoși ai forțelor de ordine sunt sub amenințare gravă”, a adăugat el.

Detalii despre atac și reacții oficiale

Atacul a avut loc pe 24 septembrie 2025, când un bărbat în vârstă de 29 de ani, identificat ca Joshua Jahn, a deschis focul de pe un acoperiș asupra biroului ICE din Dallas.

Un deținut a fost ucis, iar alți doi au fost răniți grav înainte ca atacatorul să își ia propria viață. Autoritățile au descoperit o muniție nefolosită cu inscripția „Anti-ICE”, indicând un motiv ideologic.

Secretarul pentru Securitatea Internă, Kristi Noem, și directorul FBI, Kash Patel, au condamnat atacul și au cerut măsuri de securitate sporite.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului a confirmat că unul dintre răniți este un cetățean mexican și a oferit asistență consulară.

Implicații politice și măsuri viitoare

Trump a anunțat că va semna un decret executiv pentru a desființa rețelele de terorism intern, pe care le consideră grupuri de stânga care incită la violență împotriva conservatorilor

„Am declarat deja ANTIFA o organizație teroristă și voi semna un decret executiv săptămâna aceasta pentru a desființa aceste rețele de terorism intern”, a declarat Trump. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Reprezentanții mediului de afaceri au salutat decizia, dar au atras atenția că birocrația ar putea întârzia implementarea.

„România are nevoie de investiții mari, dar adevăratul test va fi capacitatea administrativă de a duce proiectul la bun sfârșit”. Sindicatele, la rândul lor, au cerut garanții că noile locuri de muncă vor fi bine plătite și sigure.

