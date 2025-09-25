Conservatorii din Europa cer declararea ANTIFA organizație teroristă, ca în SUA

Planul lui Donald Trump de a desemna Antifa drept organizație teroristă în Statele Unite, ar putea fi un model aplicat și la nivel european, potrivit analiștilor de la European Conservative.

Inițiativa vine după ce Ungaria a confirmat că va urma exemplul american, premierul Viktor Orbán declarând că „Antifa este o organizație teroristă.”

Acțiunea are implicații majore pentru politica de securitate europeană și generează dezbateri aprinse în rândul instituțiilor UE.

Ungaria a fost primul stat care și-a exprimat clar intenția de a urma exemplul Statelor Unite în acest dosar.

Într-o declarație recentă, premierul Viktor Orbán a afirmat: „Antifa este o organizație teroristă,” iar ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a scris către diplomatul-șef al UE, Kaja Kallas, că „această rețea violentă de extremă stângă a comis atacuri brutale în întreaga Europă, inclusiv la Budapesta.”

Oficialii ungari susțin că Europa trebuie să alinieze pașii săi cu cei ai SUA, considerată „forța principală în lupta globală împotriva terorismului.”

În plus, europarlamentarul ungar András László a subliniat, după decesul lui Charlie Kirk, că „este clar că această organizație nu mai poate fi lăsată să se înmulțească.”

Această poziție sugerează o consolidare a politicii de securitate de tip american în Europa Centrală și de Est, unde partidele conservatoare câștigă tot mai mult teren.

Totuși, Parlamentul European pare să nu fie pregătit să sprijine o astfel de măsură. Recent, forul european a votat împotriva ridicării imunității unui europarlamentar arestat în Ungaria în 2023 pentru participarea la atacuri organizate de un grup legat de Antifa.

Între timp, grupul Patriots for Europe a început să strângă semnături pentru a depune o rezoluție care să declare Antifa entitate teroristă.

Politicianul belgian Tom Vandendriessche, reprezentant al acestui grup, a explicat: „Antifa reprezintă o amenințare directă pentru cetățenii noștri și pentru însăși democrația.”

Rezoluția este programată pentru a fi depusă pe 1 octombrie. De asemenea, politicianul german Malte Kaufmann a declarat că partidul său, AfD, va desemna Antifa drept grup terorist în Germania dacă va câștiga viitoarele alegeri.

Aceste mișcări arată că, deși Parlamentul European poate să nu susțină oficial această poziție, inițiativele conservatoare din diferite state membre continuă să pună presiune asupra discuțiilor privind securitatea internă și combaterea extremismului.

Designarea Antifa ca organizație teroristă ar putea avea efecte semnificative asupra legislației europene și a relațiilor internaționale.

Pe plan intern, aceasta ar permite autorităților să intervină mai rapid împotriva membrilor grupurilor asociate, să înghețe fonduri sau să restricționeze activități online.

Pe plan extern, ar putea consolida cooperarea cu SUA în materie de contraterorism, dar și să genereze tensiuni cu statele care resping etichetarea Antifa drept entitate teroristă.

Experții europeni avertizează că o astfel de decizie ar putea polariza și mai mult scena politică și ar putea genera confruntări juridice între statele membre și instituțiile UE.

În plus, inițiativele conservatorilor europeni ar putea influența campaniile electorale viitoare, oferind un subiect mobilizator pentru alegători, în special în Germania și în Europa Centrală.