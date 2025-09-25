Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile

Retailerul Temu își va modifica termenii de confidențialitate, iar noile reguli vor să intra în vigoare pe 11 octombrie 2025. Începând cu această dată, datele personale ale utilizatorilor vor putea fi folosite de companii din industria publicității pentru a le oferi reclame personalizate. Chiar dacă noua măsură presupune acordul expres al clienților, în unele state poate fi considerată abuzivă. Avocatul Cristian Ion Popescu afirmă că utilizatorii nemulțumiți se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Conform informațiilor disponibile pe platforma de vânzări, compania din China va avea posibilitatea de a colecta informații care pot identifica o persoană, precum numărul pașaportului, codul fiscal sau alte date similare, în scopul vămuirii.

Totuși, retailerul menționează că această măsură va fi aplicată în funcție de legislația locală și cerințele autorităților din fiecare țară. Până acum, politica de confidențialitate a companiei nu preciza explicit acest aspect.

„Noi, furnizorii noștri de servicii și partenerii noștri publicitari terți prelucrăm datele dvs. personale în scopuri publicitare bazate pe interese în afara platformei și în scopuri analitice. În furnizarea de publicitate bazată pe interese, respectăm Principiile de autoreglementare pentru publicitatea comportamentală online, astfel cum sunt stabilite de Alianța Europeană pentru Publicitate Digitală Interactivă (EDAA), care este o organizație de promovare a marketingului digital responsabil și a confidențialității consumatorilor”, arată compania.

De asemenea, Temu colectează și utilizează date legate de tranzacții și comenzi, inclusiv ID-ul tranzacției, istoricul achizițiilor, numărul de identificare al produselor, informații de plată necesare finalizării comenzilor, adresa de facturare, date furnizate pentru dimensionarea produselor, confirmarea vârstei pentru anumite articole, adresa de livrare, punctul de colectare a coletelor și informațiile de contact ale destinatarului, cum ar fi numele și numărul de telefon.

„Chinezii forțează lucrurile. La ei nu există genul acesta de norme, iar dacă se va întâmpla să ajungă să facă reglementări de genul acesta și să aibă acces la datele personale ale utilizatorilor, va urma o avalanșă de procese civile din partea multor societăți sau persoane care nu își doresc să se cunoască detalii cu privire la viața lor privată. Este o formă de abuz din partea companiei din China. Peste Ocean nu sunt tolerate astfel de practici”, a explicat avocatul.

Potrivit avocatului Cristian Ion Popescu, utilizatorii care nu sunt de acord cu preluarea datelor lor se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

„În astfel de situații, clienții nemulțumiți din România pot să sesizeze Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)”, adaugă el.

Avocatul susține că o altă soluție ar fi depunerea unei sesizări oficiale la Comisia Europeană, însă acest demers poate fi realizat doar de europarlamentari.

„Ar fi o soluție să fie depusă o sesizare oficială la Comisia Europeană și cine poate face o astfel de sesizare oficială? Nimeni altcineva decât europarlamentarii pe care îi avem acolo trimiși. O sesizare oficială din partea unor reprezentanți ai statului român. Oamenii nu știu cât de importantă este Comisia Europeană”, continuă el.

Potrivit avocatului Cristian Ion Popescu, „furtul” datelor cu caracter personal este tot mai răspândit, informațiile fiind folosite atât în campanii electorale, cât și în diverse acțiuni promoționale ale companiilor. El a explicat că, potrivit legislației GDPR, pentru a putea obține despăgubiri este necesar să fie demonstrat gradul de prejudiciu suferit.

„Oricum, sunt foarte multe firme care „trafichează” date personale. Se întâmplă ca acestea să fie folosite în campaniile electorale sau când sunt diferite promoții la diverse societăți sau firme. Condiția principală legată de legislația GDPR este să dovedești ce nivel de vătămare există ca să poți să ai pretenții financiare”, a mai spus Cristian Ion Popescu.

Compania Temu a anunțat că va lansa pe platformă o funcție nouă, menită să simplifice procesul de căutare pentru utilizatori. Vizibilitatea și promovarea produselor vor fi adaptate pe baza intereselor și preferințelor exprimate anterior de clienți.

„Este important pentru noi să păstrăm informațiile dvs. în siguranță pentru a vă fi ușor să înțelegeți modul în care utilizăm informațiile dvs. În acest scop, ne actualizăm politica de confidențialitate pentru a vă oferi o mai mare claritate cu privire la această nouă caracteristică. De asemenea, actualizăm politica noastră de confidențialitate pentru a vă oferi cele mai recente informații despre modul în care folosim informațiile dvs. și pentru a clarifica și mai bine baza de procesare și garanțiile pe care le aplicăm pentru a vă proteja informațiile”, au anunțat reprezentanții companiei

Temu a subliniat că va cere acordul expres al utilizatorilor înainte de a plasa cookie-uri sau tehnologii similare pe dispozitivele acestora și de a folosi datele personale în scopuri publicitare bazate pe interese, inclusiv în afara platformei.

Utilizatorii vor avea posibilitatea să își personalizeze preferințele privind cookie-urile și, dacă doresc, să își retragă oricând consimțământul pentru cele neesențiale. Toate aceste opțiuni vor fi disponibile fie în setările de confidențialitate, fie prin intermediul paginii dedicate „Preferințe cookie-uri” de pe platforma Temu.