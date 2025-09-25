Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere

Codul Muncii ar putea fi modificat printr-o propunere legislativă înregistrată la Senat, care introduce negocierea colectivă pentru stabilirea programului de lucru, un nou mecanism de planificare a concediilor de odihnă și revizuirea sporului pentru munca de noapte. „Proiectul urmărește să ofere angajaților mai multă flexibilitate și echilibru între viața profesională și personală, asigurând în același timp continuitatea activității angajatorilor”, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă elimină dreptul exclusiv al angajatorului de a stabili programul de lucru, introducând negocierea colectivă între angajator și angajat sau reprezentanții salariaților, inclusiv sindicatele.

„Această schimbare promovează echitatea socială și economică, oferind salariaților mai multă autonomie asupra echilibrului dintre viața profesională și cea personală. O forță de muncă mai flexibilă este mai productivă și mai puțin predispusă la absenteism sau epuizare”, se mai arată în expunerea de motive. Măsura ar reduce și costurile de recrutare prin stabilizarea pieței muncii.

Proiectul introduce un mecanism de planificare a concediilor de odihnă, stabilite de comun acord la începutul fiecărui an, cu o suprapunere minimă a acestora, procentul fiind decis de angajator. Programarea se va face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, cu posibilitatea modificării de comun acord pe parcurs.

„Acest cadru oferă angajaților predictibilitate pentru a-și organiza viața personală și pentru a beneficia eficient de dreptul la odihnă, eliminând riscurile cererilor de concediu ad-hoc pentru angajatori”, au explicat inițiatorii.

Compensarea muncii de noapte devine mai flexibilă, angajații putând alege între reducerea programului de lucru cu o oră, fără scăderea salariului, pentru zilele în care efectuează cel puțin trei ore de muncă de noapte, sau un spor financiar de 25% din salariul de bază.

„Decizia aparține angajatului, nu angajatorului, recunoscând impactul negativ al muncii de noapte asupra sănătății. Compensarea financiară este o practică frecventă în statele europene”, se precizează în proiect.

Propunerea întărește rolul sindicatelor în elaborarea Regulamentului intern al companiilor, înlocuind consultarea cu o negociere reală: „Astfel, regulamentul devine un acord agreat de ambele părți, reducând riscul de litigii și asigurând percepția de echitate”.

Propunerea, inițiată de deputatul PNL Florin Roman, senatorul PNL Claudiu Răcuci și deputatul PSD Voicu Vușcan, a fost înregistrată la Senat pe 22 septembrie 2025. Proiectul urmează să fie dezbătut în comisiile de specialitate, iar adoptarea sa ar putea aduce mai multă flexibilitate și echitate pe piața muncii.