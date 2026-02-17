Monden

Cum a reușit Cosmin Nedelcu „Micutzu” să slăbească peste 50 de kilograme. A renunțat la micile plăceri

Cum a reușit Cosmin Nedelcu „Micutzu” să slăbească peste 50 de kilograme. A renunțat la micile plăceriMicutzu. Sursa foto: Captură video Youtube
Actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului drept Micutzu, a dezvăluit cum a slăbit peste 50 de kilograme, după ce ajunsese la 167 de kilograme. El nu a apelat la o operație de micșorare a stomacului, așa cum fac alte persoane supraponderale, ci a renunțat la un aliment. „M-am panicat, mai mult decât conștientizat. Și am început cu chestii mici”, a spus acesta, într-o emisiune.

La ce aliment a renunțat Micutzu

Micutzu, în vârstă de 37 de ani, a spus că schimbarea stilului de viață nu a fost ușoară, însă dorința de a ajunge la o greutate normală l-a determinat să meargă mai departe. În urmă cu trei ani cântărea aproximativ 170 de kilograme, situație care l-a făcut să ia o decizie clară.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a spus acesta, la emisiunea „În fața ta”.

Cântar

Cântar. Sursă foto: Freepik

Micutzu : „Seara rupeam când venea vorba de mâncare”

Comediantul a declarat că, în trecut, pierduse controlul asupra alimentației și ducea un stil de viață dezordonat.

„Doar mâncarea a scăpat de sub control. (…) Dar seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul 'Mănâncă, mă, să fii sănătos”, a mai explicat acesta.

Parcursul profesional al lui Cosmin Nedelcu

Cosmin Nedelcu s-a născut pe 22 iulie 1986, la Focșani, unde a absolvit Liceul de Artă „Gheorghe Tătărescu”, iar ulterior a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

A ales stand-up-ul și, în cei 17 ani de carieră, a susținut spectacole în toată țara, iar pe lângă show-urile de divertisment a avut roluri în seriale și filme și a fost prezentator TV, colaborând cu Mihai Bendeac în producții precum „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”.

Proiecte speciale