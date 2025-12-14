Calitatea și plăcerea de a mânca contează cel mai mult. Șase alimente care pot „stârni bucurie”

Specialiștii în longevitate atrag atenția că alimentația nu se rezumă doar la calorii sau nutrienți, ci și la modul în care savurăm mâncarea poate avea efecte reale asupra sănătății noastre pe termen lung. Dieteticianul Kelly Springer spune că un trai sănătos ar putea avea mai puțin de-a face cu dietele stricte și mai mult cu alegerea unor alimente de înaltă calitate care îți plac.

A mânca încet, a te bucura de gust, poate reduce stresul sprijinind procesele metabolice, explică un specialistul în nutriție. Potrivit acestuia, oamenii care mănâncă din plăcere, fără presiunea restricțiilor unor diete stricte, pot avea o viață mai mult mai echilibrată în ceea ce privește sănătatea. Astfel, nu doar calitatea alimentelor contează, ci și modul în care ne raportăm la masă.

Nutriționistul Kelly Springer, fondatoarea „Kelly's Choice” cu sediul în New York, susține că mâncatul de plăcere poate contribui la reducerea stresului, la o digestie mai bună și la dezvoltarea unei relații mai sănătoase cu alimentele.

De asemenea, și expertul elvețian în longevitate, Simon Feldhaus, a explicat recent în emisiunea „Make It” de la CNBC că nu există o dietă universal „sănătoasă”. Potrivit lui, secretul constă în alegerea alimentelor care fac oamenii să se simtă bine.

„Pentru mine, nutriția și mâncatul nu sunt doar chestiuni de chimie bazate pe dovezi științifice, ci experiențe emoționale”, a mărturisit Feldhaus.

El a adăugat că, deși știința are rolul ei, plăcerea de a mânca este esențială: „Este important să simt bucuria când mănânc un fruct. Cu siguranță, sunt zile în care nu urmez aceste reguli, dar în majoritatea zilelor o fac.”

Experții în nutriție Simon Feldhaus și Dr. Amie Hornaman au prezentat câteva alimente care nu doar că pot stimula buna dispoziție, dar contribuie și la menținerea sănătății pe termen lung.

1. Lactate și brânzeturi de calitate superioară: Pentru Feldhaus, mesele se concentrează pe proteine și grăsimi de calitate. El a spus că în general evită laptele, dar preferă iaurtul. „Cel mai important nu este tipul alimentului, ci calitatea lui”, explică el.

Dr. Hornaman completează: „Celulele noastre se construiesc din ceea ce mâncăm. Calitatea ingredientelor contează”. De asemenea, a subliniat despre importanța produselor cât mai puțin procesate și recomandă citirea atentă a etichetelor nutriționale.

2. Carne de fermă, de calitate superioară: Pentru Feldhaus, sursa proteinei este mai importantă decât tipul acesteia. El optează pentru carne de vită elvețiană și carne locală. „Încerc să obțin acest nivel de calitate la fiecare masă”, spune el.

Springer adaugă că brânzeturile și mezelurile de calitate conțin mai puțini aditivi și oferă o densitate mai mare de nutrienți, ajutând astfel la controlul porțiilor și la alimentarea optimă a organismului.

3. Legume de sezon: Feldhaus se orientează strict după produsele sezoniere produse de localnici. Legumele recoltate la momentul optim sunt mai bogate în nutrienți și mai gustoase, ceea ce poate încuraja consumul.

„Mâncatul în armonie cu anotimpurile aduce varietate și ajută la menținerea ritmului natural al corpului, esențial pentru metabolism și îmbătrânire sănătoasă”, a explicat Hornaman.

4. Pâine integrală: Carbohidrații nu sunt interziși, dar Feldhaus preferă pâinile dense și integrale. De asemenea, Hornaman explică că acest tip de carbohidrați se digeră mai lent, evitând creșterile bruște ale insulinei care pot afecta metabolismul și starea de spirit. Proteinele și grăsimile rămân baza meselor, iar carbohidrații integrali se includ după necesitate.

5. Alimente bogate în Omega-3: Ouăle și peștele gras sunt indispensabile în dieta lui Feldhaus. Gălbenușurile, bogate în lecitină, sunt considerate esențiale pentru sănătatea creierului și longevitate. Omega-3 contribuie la reducerea inflamației, sprijină funcția cerebrală și mențin integritatea membranelor celulare, explică Springer.

6. Galactoza: Feldhaus folosește galactoza pentru energie fără a provoca creșteri mari ale insulinei, considerând-o benefică și pentru creier. Totuși, experții avertizează că nu este o „soluție magică”. „Galactoza se metabolizează diferit de glucoză, dar se transformă tot în glucoză în ficat”, precizează Springer. În mod natural, galactoza se regăsește în lactatele de calitate și în produsele sezoniere.

„Longevitatea depinde de consecvență. Alegerea alimentelor de calitate, minim procesate, și savurarea fiecărei mese creează baza unei sănătăți durabile”, concluzionează Hornaman.