Un antrenor de fitness a murit după ce a mâncat 10.000 de calorii pe zi

Un antrenor de fitness și-a propus o provocare cu totul neobișnuită: să consume zilnic 10.000 de calorii. Ce a început ca un experiment personal s-a transformat rapid într-o lecție dură despre limitele corpului uman.

La început, totul părea doar o provocare amuzantă: mese bogate, gustări constante și alimente încărcate cu calorii, care păreau inofensive. Însă, pe măsură ce zilele treceau, impactul asupra sănătății s-a dovedit a fi fatal.

Dmitry Nuyanzin, un antrenor de fitness din Orenburg, Rusia, și-a pierdut tragic viața în timpul unei provocări extreme, și anume de a se îngrășa rapid 22 de kilograme. Scopul său era să demonstreze eficiența programului său de slăbire printr-o transformare spectaculoasă.

Mai exact, la doar 30 de ani, Nuyanzin și-a propus să adauge cel puțin 25 de kilograme printr-o alimentație excesivă și nesănătoasă, cu intenția de a arăta ulterior cum poate fi eliminată această creștere în greutate prin regimul său de slăbit.

Din păcate, nu a mai apucat să treacă la a doua etapă a planului, iar visul său de a inspira alți oameni să slăbească în orice condiții s-a transformat într-o tragedie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ФИТНЕС | ТРЕНЕР | ОНЛАЙН | ОРЕНБУРГ (@dmitryfit)

Pentru a-și atinge scopul de a se îngrășa rapid, Dmitry Nuyanzin a adoptat o dietă extremă, consumând zilnic până la 10.000 de calorii din alimente nesănătoase timp de câteva săptămâni. Planul său alimentar includea produse de patiserie și prăjituri la micul dejun, aproape un kilogram de găluște cu maioneză la prânz și burgeri sau pizza la cină, completate de chipsuri și alte gustări bogate în calorii pe parcursul zilei.

La doar o lună de la începutul provocării, Nuyanzin a acumulat 13 kilograme, ajungând la 105 kilograme. În ultima sa postare pe Instagram, din 18 noiembrie, tânărul antrenor de fitness a împărtășit progresul său, savurând o pungă de chipsuri. Deși recunoștea disconfortul resimțit, nimeni nu ar fi anticipat că acest experiment alimentar i-ar pune viața în pericol.

Cu o zi înainte de moartea sa tragică, Nuyanzin a anulat mai multe sesiuni de antrenament și le-a spus prietenilor că nu se simte bine și intenționa să meargă la medic. Din păcate, nu a mai apucat să facă acest lucru, decedând în somn câteva ore mai târziu, în urma unei insuficiențe cardiace.

Specialiștii atrag atenția că, deși Dmitry părea să fie într-o formă fizică mai bună decât majoritatea persoanelor supraponderale, dieta extremă pe care a urmat-o timp de săptămâni întregi i-a afectat grav organele interne, cu un impact deosebit asupra inimii.

Forțarea organismului să proceseze de patru până la șase ori mai multe calorii decât necesarul zilnic nu este neapărat fatală dacă se întâmplă ocazional, însă transformarea acestui obicei într-o practică zilnică pe termen lung poate avea consecințe dezastruoase. Chiar și sportivii de performanță rareori depășesc 5.000 de calorii pe zi, iar dublarea acestei cantități poate fi extrem de periculoasă.

„Nivelul zahărului din sânge urcă rapid, colesterolul și tensiunea arterială cresc brusc, iar inima este forțată să lucreze peste capacitate. Aceste condiții pot provoca palpitații, disconfort gastric, deshidratare și fluctuații severe ale insulinei”, explică Vani Krishna, nutriționist clinic principal la Spitalul SPARSH din Bangalore.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ФИТНЕС | ТРЕНЕР | ОНЛАЙН | ОРЕНБУРГ (@dmitryfit)

Potrivit nutriționistului certificat Preety Tyagi, „Consumul a 10.000 de calorii din alimente nesănătoase nu va fi automat fatal pentru o persoană sănătoasă, însă poate fi extrem de periculos și, în cazuri rare, a dus la decese. Problema nu este doar numărul de calorii, ci și suprasarcina de sare, grăsimi și volum, mai ales dacă alimentația este rapidă. Acest lucru poate provoca toxicitate acută de sodiu, hipertensiune periculoasă, tulburări de ritm cardiac, sufocare sau pancreatită acută.”

Moartea subită a lui Nuyanzin a șocat pe cei apropiați, însă experții speră că această tragedie va fi un avertisment pentru toți cei care își supun corpul unor provocări extreme, punându-și sănătatea în pericol.