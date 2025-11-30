Social

Metoda ingenioasă prin care un bărbat a evitat plata pensiei alimentare pentru copii

Metoda ingenioasă prin care un bărbat a evitat plata pensiei alimentare pentru copii
Un bărbat a găsit o modalitate ingenioasă de a scăpa de plata pensiei alimentare, punând autoritățile și familia sa într-o situație complicată. Cazul, ieșit recent la iveală, a stârnit discuții aprinse despre modalitățile prin care unii părinți încearcă să evite responsabilitățile financiare față de copiii lor, potrivit odditycentral.com.

Cum a reușit un tată să păcălească legea și să nu mai plătească pensia alimentară

Un caz ieșit din comun a fost dezvăluit recent în Rusia, arătând cât de departe pot merge unii părinți pentru a evita plata pensiei alimentare. Roman Korenev, șeful executorilor judecătoreşti din Tyumen, a povestit pentru publicația 72.RU despre o situație incredibilă nemaiîntâlnită  în toată cariera sa.

Potrivit lui Korenev, un bărbat din localitate și-a schimbat anual în fiecare an,  inclusiv prenumele, într-o încercare disperată de a scăpa de obligațiile financiare față de copilul său. La fiecare început de an, revenea la identitatea sa inițială, doar pentru a repeta aceeași manevră.

Această strategie avea scopul de a „șterge” datoria și de a păcăli executorii judecătorești. Deși detaliile privind perioada în care a reușit să se sustragă sunt neclare, eforturile sale s-au dovedit, în cele din urmă, inutile, demonstrând limitele acestor metode ingenioase, dar ilegale.

Ce nu a știut bărbatul înainte de a pune în plan tactica sa

Roman Korenev a declarat că schimbarea numelui unei persoane nu poate fi folosită pentru a evita obligațiile financiare deoarece oficiul de stare civilă transmite noile date executorilor judecătorești, astfel încât debitorul rămâne responsabil pentru plata pensiei alimentare.

„Când numele unei persoane se schimbă, oficiul de stare civilă raportează aceste informații executorilor judecătorești, astfel încât debitorul nu poate evita plata pensiei alimentare în acest fel”, a explicat Roman Korenev.

Și nu e totul, în Tyumen, unii bărbați au dus evitarea obligațiilor financiare față de copii la nivelul absurdului: unul și-a pus în scenă propria moarte pentru a scăpa de pensia alimentară, iar altul a falsificat un test ADN pentru a evita întreținerea copilului.

Șeful executorilor judecătoreşti a declarat că astfel de metode sunt mai frecvente decât s-ar crede. Într-un caz recent, un bărbat a susținut că suferă de agorafobie (teama de anumite situații sau locuri, mai ales cele publice, care nu pot fi părăsite imediat), pentru a-i ține pe executori departe de locuința sa. Ancheta a scos însă la iveală că acesta deținea două apartamente, iar unul dintre ele era vizat de procedura de executare silită, mai arată sursa menționată.

