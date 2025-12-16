Un fotbalist de la FCSB are interzis la TikTok, Facebook și Instagram. Condiția lui Gigi Becali

Gigi Becali mai crede că Octavian Popescu poate să ajungă un fotbalist important, chiar dacă jucătorul de la FCSB bate pasul pe loc de mai mulți ani. Luni, mijlocașul nu a jucat în meciul pe care „roș-albaștrii” l-au câștigat, în deplasare, cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Becali nu știa că Popescu are gripă, așa că ceruse să fie băgat în teren.

„Tavi Popescu și cu iubita lui au gripă. Amândoi au. Am vorbit cu el, la pauză am vrut să îl bag, să joace el în stânga. Nu știam că nu e pe bancă. Am vrut să îl bag în locul lui Thiam. Are, au făcut test și el, și iubita lui, amândoi”, a spus Becali la Digi Sport.

Finanșțatorul crede că Popescu nu ar trebui să aibă acces la TikTok, Facebook sau Instagram pentru că rețelele sociale îi distrag atenția de la fotbal.

„Este serios, e cuminte, dar acum, cu tehnologia asta, e posibil ceva. Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal în nebunia aia unde toți nebunii spun ce vor, își dau cu părerea.

El poate. Îi scriu pe hârtie eu niște reguli și, dacă le respectă, poate să fie ăla... talentul lui nu i-l ia nimeni. Am vorbit și cu antrenorii și spun că la antrenamente e cel mai talentat jucător pe care l-am avut vreodată, și Tănase mi-a zis. Prima regulă, să nu aibă TikTok, Facebook și Instagram!

A doua, ora 11 să fie în pat, dormind. Dacă îl scoală iubita, să îi spună că se odihnește și joacă fotbal.

A treia, anturajul. Prietenii să fie numai colegii lui, să nu aibă alți prieteni. Să nu aibă prietenii cu prietenii iubitei, să aibă prieteni din anturajul fotbalului, atât. Asta cred eu. Poate greșesc”,a mai afirmat finanțatorul „roș-albaștrilor”.