Alba-neagra sub Turnul Eiffel. Românii din „Clanul B”, reținuți de polițiștii franezi

Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească specializată în escrocheria „alba-neagra”, activă sub Turnul Eiffel, după ce schema a devenit virală online, în urma unui incident filmat de influencerul global IShowSpeed, potrivit Le Parisien.

Autoritățile franceze au destructurat o grupare care desfășura escrocherii stradale în zona Turnului Eiffel, inclusiv în Trocadéro și Champs-de-Mars. Schema „Alba-neagra” consta în jocul cu trei pahare și o bilă, vizat de mii de turiști.

Nouă persoane, suspectate că fac parte din clanul B, au fost deferite justiției la Paris sub acuzația de escrocherie în bandă organizată. Cazul a atras atenția publicului după ce un material video cu influenceri, inclusiv IShowSpeed, a circulat pe rețelele sociale.

În videolip, influencerul IShowSpeed a fost surprins în timp ce se juca „Alba-neagra” organizat de membrii clanului B. Materialul a devenit viral pe platforme precum YouTube și TikTok, strângând milioane de vizualizări.

Incidentul a atras atenția asupra escrocheriilor stradale și asupra modului în care acestea sunt percepute de turiști și tineri. Experți în fraudă au examinat clipul ca un exemplu de cum conținutul online poate crește vizibilitatea unor activități ilegale.

Autoritățile franceze au reținut 13 persoane, dintre care 9 au fost deferite tribunalului, după ce au pus capăt unei escrocherii stradale organizate sub Turnul Eiffel. Membrii clanului, cu vârste între 32 și 55 de ani, aveau roluri bine stabilite, iar liderul era cunoscut sub porecla Cartoke.

În timpul perchezițiilor, poliția a confiscat peste 12.000 de euro în numerar, iar anchetatorii au continuat să investigheze traseul banilor și eventuale legături cu România. Sursele oficiale au arătat că rețeaua putea obține până la 2.000 de euro pe zi și au supravegheat zonele turistice pentru a preveni reapariția unor grupuri similare.