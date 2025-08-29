Politica Tudose dă vina pe guvernările liberale de acum patru ani pentru deficitul de azi







Fostul prim-ministru Mihai Tudose dă vina pentru deficitul bugetar excesiv produs în timpul guvernărilor Ciolacu și Ciucă pe majorarea cotei de TVA și „conducerea slabă” din perioada pandemiei.

Întrebat dacă ar fi redus TVA-ul, Mihai Tudose a spus, la emisiunea „Punctul Culminant” de la România TV, că ar fi făcut acest lucru doar în anumite condiții. El susține că măsura de reducere a TVA ar fi trebuit să fie însoțită de o lege clară a insolvenței, care să scurteze termenele și să permită valorificarea rapidă a bunurilor.

De asemenea, Tudose susține că ar fi fost necesar un pachet legislativ „dur” împotriva fraudei.

Fostul prim-ministru opinează că, dacă România ar fi avut un nivel de colectare a taxelor apropiat de media europeană, bugetul țării s-ar fi aflat în excedent. „Adică noi dacă colectam tot, mediea europeană fiind de 97%, dacă noi colectam și noi 96%, să fim un pic sub medie, dacă noi colectam 96%, aveam excedent”, a declarat acesta.

Mihai Tudose a mai declarat că o parte dintre cauzele deficitului bugetar excesiv ar ține de cheltuielile mari din ultimii ani pentru investiții și de ceea ce numește „conducerea deficitară din perioada pandemiei”, dând vina pe Ludovic Orban, Florin Cîțu și Cristian Ghinea.

Tudose susține că lucrările de infrastructură ar fi fost finanțate în mare parte din fonduri naționale, nu europene și că doar 30% din bani ar fi venit de la UE.