Economie Oportunitățile aduse de criza economică. Marile recesiuni, momente-cheie pentru investitorii pregătiți







Criza economică provoacă teamă și nesiguranță, fiind adesea asociată cu pierderi și instabilitate. Totuși, aceste perioade pot fi privite și ca oportunități. Marile recesiuni au reprezentat pentru investitorii pregătiți momente de creștere majoră, potrivit emisiunii „Pastila Financiară” produsă de Mediafax.

Termenul „criză economică” stârnește reacții diferite: unii resimt teamă și nesiguranță, iar alții preferă să-și retragă banii și să aștepte. Totuși, istoria arată că marile crize au oferit investitorilor pregătiți cele mai bune momente de creștere.

Indicele S&P 500 și Dow Jones au traversat războaie, pandemii și recesiuni. Deși au înregistrat scăderi majore, precum în 1932 sau 2008, pe termen lung piețele și-au revenit și au generat randamente medii de 8% – 10% pe an.

Această evoluție arată că investițiile constante rămân esențiale pentru succes, potrivit emisiunii „Pastila Financiară”.

Dobânda compusă rămâne un sprijin important pentru investitori, chiar și în perioade dificile. Forța ei se bazează pe timp și pe disciplină. Un exemplu simplu arată diferența:

o investiție de 100 de lei pe lună, la un randament de 8%, ajunge în 20 de ani la aproape 60.000 de lei, deși suma depusă este de doar 24.000 de lei;

la 250 de lei, valoarea acumulată se apropie de 150.000 de lei;

la 500 de lei depășește 300.000 de lei.

Nu toate companiile și sectoarele răspund la fel în perioade de criză. Ele se împart, în principal, în două categorii:

Sectoare ciclice : includ imobiliarele, bunurile de lux, industria auto și tehnologia. Acestea au fluctuații mai mari și pot înregistra scăderi puternice în criză, dar oferă creșteri rapide în perioade de revenire economică;

: includ imobiliarele, bunurile de lux, industria auto și tehnologia. Acestea au fluctuații mai mari și pot înregistra scăderi puternice în criză, dar oferă creșteri rapide în perioade de revenire economică; Sectoare defensive: includ sănătatea, alimentele, băuturile și produsele de bază. Acestea continuă să genereze consum chiar și în recesiune și își mențin stabilitatea.

Cea mai simplă strategie pentru investitorii aflați la început este Dollar Cost Averaging (DCA), care presupune investiții recurente, lunare sau trimestriale, indiferent de prețul pieței. În acest fel, unele achiziții se fac la maxime, altele la minime, iar media rămâne echilibrată.

Pentru investitorii cu experiență, opțiunile includ o diversificare mai avansată și folosirea instrumentelor de hedging, precum aurul, mărfurile sau obligațiunile, care pot proteja portofoliul în perioade de instabilitate, potrivit emisiunii „Pastila Financiară”.