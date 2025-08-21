International Inflația lovește din nou Marea Britanie. Banca Angliei, prinsă între dobânzi și stagnare







Inflația din Marea Britanie a crescut din nou peste așteptările analiștilor în luna iulie, limitând manevra de reducere a dobânzilor de către Banca Angliei, într-un moment în care economia dă semne vizibile de încetinire, potrivit Politico.

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică arată că prețurile de consum au urcat cu 3,8% față de anul anterior, peste prognoza de 3,7% și mai mult decât nivelul de 3,6% înregistrat în iunie.

Creșterea inflației marchează a patra lună consecutivă în care indicatorul a depășit estimările pieței, sporind neliniștea investitorilor și complicând deciziile de politică monetară. Evoluția a fost anunțată la doar două săptămâni după o decizie controversată a Băncii Angliei de a reduce dobânda de referință. Guvernatorul Andrew Bailey a avut votul decisiv în favoarea tăierii, deși principalul economist al instituției și viceguvernatorul pentru politică monetară, Clare Lombardelli, s-au opus ferm.

În termeni lunari, prețurile au crescut cu 0,1%, accentuând tendința ascendentă. Conform ONS, cea mai mare contribuție la avans a venit din sectorul transporturilor aeriene, semn că cererea pentru vacanțe rămâne ridicată. Totodată, prețurile la alimente, element sensibil pentru gospodării și factor politic, au avansat cu 0,4% față de iunie și cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dincolo de volatilitatea tradițională a alimentelor și energiei, datele privind indicele de bază al prețurilor (core CPI) au confirmat că presiunea inflaționistă este una structurală. Acesta a crescut cu 0,2% lunar și 3,8% anual, peste previziuni.

Cele mai mari scumpiri au fost în zona serviciilor, unde ritmul de creștere a accelerat la 5% față de 4,7% în iunie.

Analistul Marcus Jennings, strateg în obligațiuni la compania Schroders, a subliniat într-un comentariu transmis clienților că aceste cifre pun sub semnul întrebării capacitatea Băncii Angliei de a reduce dobânzile pe termen scurt.

„Cu o inflație de bază care depășește din nou așteptările, scenariul de relaxare monetară devine mult mai complicat”, a explicat Jennings.

Persistența inflației la un nivel ridicat ar putea schimba fundamental traiectoria politicii monetare a Marii Britanii. Dacă banca centrală va fi forțată să mențină sau chiar să crească dobânzile, costurile de creditare pentru populație și companii ar putea rămâne ridicate pentru mai mult timp, accentuând riscul unei stagnări economice.

În context internațional, evoluția Marii Britanii contrastează cu tendința din zona euro și SUA, unde presiunile asupra prețurilor au început să se tempereze. Acest decalaj poate afecta competitivitatea exporturilor britanice și poate slăbi atractivitatea lirei sterline în fața altor monede.