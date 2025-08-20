International Decizie-cheie privind migranții: Hotelul din Essex nu mai poate fi folosit







Solicitanții de azil cazați la The Bell Hotel din Epping, Essex, vor fi mutați până la 12 septembrie, în urma unei hotărâri a Înaltei Curți, potrivit BBC.

Decizia vine după ce autoritățile locale au obținut o ordonanță provizorie care blochează folosirea clădirii pentru găzduirea migranților, pe fondul tensiunilor crescânde și al incidentelor care au stârnit proteste de amploare în comunitate.

Epping Forest District Council a solicitat intervenția instanței, argumentând că folosirea hotelului nu mai respectă regimul de autorizare și că situația generase riscuri de siguranță publică. Judecătorul Eyre a respins efortul de ultim moment al Ministerului de Interne, condus de Yvette Cooper, de a respinge cazul.

În motivarea sa, acesta a subliniat că operatorul Somani Hotels Limited „a evitat procesul de planificare urbanistică”, alegând să nu ceară aprobările necesare.

Hotelul, cu 80 de camere, găzduia aproximativ 140 de bărbați, conform datelor oficiale din luna august. În ultimele săptămâni, localnicii au organizat manifestații, unele tensionate, în urma acuzațiilor de agresiune sexuală aduse unui bărbat cazat în clădire.

Atmosfera din Epping a fost marcată de proteste frecvente, la care au participat atât critici ai cazării migranților, cât și susținători ai drepturilor acestora. În iulie, manifestațiile au degenerat, iar poliția a raportat incidente violente. Șaisprezece persoane au fost ulterior puse sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice.

Consiliul local a avertizat că situația risca să scape de sub control și să adâncească diviziunile sociale. Chris Whitbread, liderul conservator al consiliului, a declarat după verdict: „Această hotărâre arată că nici guvernul nu poate ignora regulile de urbanism.” Totodată, el a făcut apel la calm, cerând cetățenilor „să nu transforme victoria într-un nou motiv de confruntare”.

Reform UK a salutat decizia, liderul Nigel Farage susținând că „Epping a demonstrat că o comunitate unită își poate apăra drepturile în fața abuzurilor guvernamentale”. În schimb, Angela Eagle, ministrul pentru securitate la frontieră, a subliniat că guvernul „moștenește un sistem de azil disfuncțional” și va continua să reducă treptat folosirea hotelurilor.

Decizia din Essex ar putea avea un efect de domino, deschizând calea pentru ca și alte consilii să solicite interdicții similare. Avocații guvernului au avertizat deja că hotărârea ar putea „agrava presiunile asupra sistemului de cazare pentru solicitanți de azil”.

Refugee Council, organizație umanitară implicată în sprijinirea migranților, a declarat că susține oprirea folosirii hotelurilor, dar a subliniat necesitatea unor alternative mai sigure și mai eficiente. „Sistemul de dispersie, în colaborare cu autoritățile locale, ar fi mult mai sustenabil”, a afirmat reprezentantul Imram Hussain.

În plan politic, decizia de la Epping a devenit un punct de referință în dezbaterea națională privind migrația. Deputata conservatoare Kemi Badenoch a cerut „întărirea mecanismelor de descurajare” și eliminarea rapidă a cazurilor ilegale.