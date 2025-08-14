International Proteste la Londra după ce zeci de imigranți au fost cazați la hotelul Britannia din celebrul Canary Wharf







Un nou grup de solicitanți de azil a fost transportat în zorii zilei de joi, 14 august, la “Britannia International Hotel” din Canary Wharf (Londra). Canary Wharf este celebrul cartier financiar din estul Londrei, pe peninsula Isle of Dogs, în zona Tower Hamlets, pe malul nordic al Tamisei

Fotografiile surprinse dimineața devreme arată tineri coborând dintr-un autocar în jurul orei 5:45 și intrând în clădirea folosită temporar pentru cazarea solicitanților de azil, după cum menționează The Sun.

Mutarea are loc pe fondul protestelor repetate de la acest hotel în ultimele săptămâni, unde militanți anti-imigrație și contra-protestatari s-au confruntat verbal. Poliția metropolitană a menținut un dispozitiv semnificativ pentru a separa taberele. Într-un incident recent, un protestatar a fost arestat după ce ar fi aruncat cu o sticlă spre agenți, a transmis poliția. Situația rămâne tensionată.

Consiliul din Tower Hamlets a confirmat că Guvernul intenționează să folosească hotelul pentru cazarea solicitanților de azil în timp ce cererile lor sunt procesate, cerând executivului un pachet complet de sprijin și măsuri de siguranță pentru cei găzduiți. În contextul tensiunilor, Poliția Metropolitană a precizat recent, într-un material de fact-check, că nu a interzis protestele la fața locului, dar a folosit ordine punctuale împotriva unor grupuri implicate în încălcări ale ordinii publice.

Protestele de la Canary Wharf se înscriu într-un val mai larg de manifestații față de utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil, inclusiv la Islington și Epping (Essex). În Epping, tensiunile au crescut după ce un bărbat a fost inculpat într-un caz de agresiune sexuală. El neagă acuzația și urmează să fie judecat. Autoritățile au mobilizat resurse suplimentare pentru a gestiona demonstrațiile la nivel național.

Presa londoneză a relatat încă din iulie despre seri consecutive de proteste la Hotelul Britannia International, cu garduri metalice instalate la intrare și prezență constantă a poliției. În unele situații, forțele de ordine au consemnat încercări de a forța gardurile și au emis ordine de dispersare pentru anumite grupuri.

Sky News a citat poziția Consiliului local: „Suntem conștienți de decizia guvernului de a folosi hotelul pentru cazare temporară a solicitanților de azil. Lucrăm cu Home Office și partenerii pentru ca măsurile de siguranță și protecție să fie în vigoare.”