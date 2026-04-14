Un lanț de restaurante din SUA, vizat de apeluri la boicot după ce s-a aflat că CEO-ul l-ar susține pe Trump

Lanțul de restaurante Roberto’s Taco Shop, specializat în mâncarea mexicană tradițională, este vizat de apeluri la boicot pe rețelele sociale, după ce a apărut informația că CEO-ul Reynaldo Robledo l-ar fi susține pe președintele SUA, Donald Trump. Controversa a pornit de pe TikTok și s-a extins rapid online, relatează foxnews.com.

Un lanț cunoscut de restaurante din San Diego se confruntă cu apeluri la boicot în mediul online, după ce o utilizatoare TikTok a susținut că CEO-ul companiei ar avea simpatii politice controversate.

Videoclipul publicat pe 8 aprilie a devenit rapid viral. Utilizatoarea TikTok, care spune că demască „afacerile latino MAGA care profită de pe urma comunității”, a prezentat capturi de ecran dintr-un cont de Facebook care ar aparține lui Reynaldo Robledo. Potrivit acesteia, postările ar indica sprijin pentru președintele american Donald Trump. Între timp, contul respectiv ar fi fost făcut privat.

În material, utilizatoarea întreabă: „Chiar a uitat acest CEO că toate restaurantele sale se bazează pe preparate mexicane, care nu ar fi ajuns aici fără imigranții afectați în prezent de administrația pe care o susține?”

Ea continuă: „Uită, de asemenea, că majoritatea clienților săi sunt latino?” și spune: „Vom permite acestor oameni să se ascundă, să ne spună și să ne mintă în față că sunt alături de noi, iar în spatele ușilor închise să fie altcineva?”

Controversa a fost amplificată și de alte comunități online. Un grup public de Facebook, „A Strong Nevada”, a transmis un mesaj similar: „Știați că Reynaldo Robledo, CEO-ul Roberto's Taco Shop, este un susținător convins MAGA și sprijină ICE? Se pare că nu ne veți mai avea clienți!”

Subiectul a fost intens dezbătut și pe Reddit, unde numeroși utilizatori au anunțat că intenționează să evite restaurantele din rețea.

De asemenea, publicația SFGate a relatat că Robledo ar fi participat în 2020 la o întâlnire „Latinos for Trump”, unde i-ar fi mulțumit actualului președinte SUA pentru sprijinul acordat afacerilor latino, potrivit unei transcrieri din American Presidency Project.

În lipsa unui răspuns oficial imediat din partea conducerii centrale, o locație din Las Vegas a publicat un mesaj pe Instagram, încercând să delimiteze activitatea zilnică a restaurantelor de opiniile personale ale directorului general.

„Roberto’s Taco Shop este mândru să fie o franciză deținută și operată de latino, care deservește comunități diverse din Nevada. Deși CEO-ul nostru poate avea convingeri politice personale, este important de menționat că fiecare dintre cele 49 de francize își operează independent restaurantele”, se arată în comunicat.

Mesajul continuă: „Activitatea zilnică și mijloacele de trai ale celor 600 de angajați reflectă munca, valorile și patrimoniul cultural al familiilor, dintre care multe sunt formate din imigranți latino, dedicați comunităților locale pe care le deservesc.”

Roberto’s Taco Shop a fost fondat în 1964, în San Diego, de Roberto și Dolores Robledo. Brandul s-a extins de-a lungul anilor și operează în prezent peste 80 de locații în California, Nevada și Texas. Conceptul său se bazează pe servirea rapidă a preparatelor tradiționale mexicane.

Până la momentul publicării informațiilor, compania nu a transmis un punct de vedere oficial complet privind acuzațiile apărute în spațiul public.