Economie Situația dezastroasă la TVR. Pierderi în lanț, cheltuieli uriașe, schemă de conducere umflată. Singurul lucru mic: audiența







TVR este o gaură neagră de care nu îndrăznește să se atingă nimeni! Vă prezentăm informații în exclusivitate. Mai ales că Premierul Bolojan vorbește despre tăieri de salarii, majorări de impozite și concedieri de personal, dar pare să nu știe ce se întâmplă la doi pași de sediul guvernului.

Informații furnizate de o sursă familiarizată cu funcționarea TVR, descriu o imagine incredibilă a televiziunii publice în 2025. Pierderi uriașe, cheltuieli de personal covârșitoare, decizii administrative contestabile și o schemă de conducere umflată. Totul pentru o televiziune cu o audiență medie de 0,4, adică câteva zeci de mii de români.

Pierderea bugetată în 2025 este de aproape 22 milioane de lei (peste 4 milioane de euro). Având o „probabilitatea certă” de a crește până la finalul anului. Sursa mai indică pierderi raportate oficial la Parlament pentru 2023 (16,8 mil. lei) și 2024 (9 mil. lei), dar susține că acestea ar putea fi „mai mari” după un audit al Curții de Conturi.

Cheltuieli de personal sunt de aproximativ 85% din buget, ceea ce „face imposibilă” finanțarea unei grile conforme misiunii publice. Salariile ar fi asigurate doar până în septembrie 2025, deși Legea 500/2002 cere acoperirea pe întreg anul bugetar. Fără contract cu SNR, distribuția semnalului și accesul gratuit la serviciul public ar fi afectate.

Dacă vă întrebați câți bani cheltuiește TVR, avem un răspuns. Costurile totale de funcționare sunt de 650 milioane lei și există o „cerere de suplimentare” de 250–300 milioane lei. Cu alte cuvinte „aproape 1 miliard pentru audiență foarte mică”, după cum afirmă sursa.

În locul consolidării canalelor existente, TVR ar fi înființat posturi noi (TVR Sport, TVR Folclor, TVR Info, TVR Cultural) „fără studii de impact”, fragmentând audiența „deja scăzută”. Sursele consultate afirmă că nu există un proiect de management sau o viziune de eficientizare prezentată public.

Consultanță externă este un alt mod în care se pierd bani. Un singur furnizor ar fi primit „mai multe contracte, fără licitații”, în valoare totală de „sute de mii de euro”, pentru realizarea unei noi organigrame și a fișelor de post. Deși TVR are un Departament de Resurse Umane cu oameni mulți. Rezultatul? O creștere a numărului posturilor de conducere la 90 de la 51, „toate cu indemnizații”. Alții bani, altă distracție

Contractul Colectiv de Muncă ar fi fost prelungit în iunie 2025, deși „nu existau resurse” pentru respectarea lui; versiunea anterioară ar fi prevăzut „sporuri și prime foarte mari”, care au împins ponderea salarială la 85%. La final de 2024, după „Ordonanța Trenuleț”, președintele TVR ar fi majorat salariile, „deturnând” fonduri bugetare.

Deplasări externe numeroase ale conducerii sunt ca un robinet uitat deschis. Președintele TVR pleacă „cel puțin de două ori pe lună”, uneori cu șeful de cabinet, cheltuind „peste plafoanele de cazare și protocol”; „zeci de mii de euro” fără rezultate vizibile.

Există și un Card Bancar de protocol pe numele instituției, folosit „permanent”, fapt „unic în ultimii 20 de ani”, afirmă sursa. În schimb, audiența este undeva în marja de eroare.