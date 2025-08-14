Economie Radu Miruță: Ministerul Economiei și alte ministere riscă să nu aibă bani pentru plata salariilor din septembrie







Ministrul Economiei, Radu Miruţă, lansează noi critici la adresa modului în care a fost alcătuit bugetul de stat pentru acest an

Acesta susține că alocările financiare au fost făcute artificial, fără o bază reală, și că, în realitate, „s-a tras de matematică” pentru a crea aparența unui echilibru bugetar.

„Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate. S-au pus sume, din pix, inexistente”, a declarat Miruţă, miercuri seară, la Digi 24.

Potrivit acestuia, în primele luni ale anului, problema nu a fost vizibilă, deoarece s-au utilizat fondurile rămase din anul anterior. Însă spre sfârșitul anului, lipsa de acoperire bugetară a devenit evidentă.

Radu Miruţă a dezvăluit că, în prezent, Ministerul Economiei nu mai are bani prevăzuți în buget pentru salariile aferente lunii august, care urmează să fie plătite în septembrie.

„La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere.” Totuși, ministrul a subliniat că angajații nu vor rămâne fără salarii, întrucât a identificat fonduri neutilizate în alte capitole.

„Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocaţi bani pentru nişte proiecte care acum au ajuns la DNA şi nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii şi sper să fac şi altceva cu ei”, a precizat ministrul.

În opinia lui Radu Miruţă, întreaga construcție bugetară a fost dominată de iresponsabilitate și interese electorale. „S-a ajuns într-atât de mult cu exagerarea diferenţei între banii pe care îi aduni şi banii pe care îi consumi, încât nu mai poţi merge mai departe.”

Ministrul acuză fostele guvernări de un comportament lipsit de realism: „Eu cred că a fost o inconştienţă obsesiv susţinută crezând că cu o minciună mai trăieşti o lună, după o lună mai spui altă minciună şi acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună.”

Cu toate acestea, el consideră că există încă soluții pentru viitor. „Nu e un capăt de drum” și este nevoie de acțiuni concrete pentru a stabiliza situația. În același timp, Miruţă a criticat și lipsa unei alternative din partea opoziției: „Nici de la opoziţie nu am auzit altă variantă, că pe talerul celălalt al balanţei de zgomot, dar nu e altă propunere, pentru că nu există altă propunere”, a mai afirmat el.