Economie Sporuri în cascadă și salarii mai mari decât ale miniștrilor, la bugetarii de lux







Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un proiect de hotărâre care prevede schimbarea regulilor privind majorările salariale pentru angajații din structurile care gestionează fonduri europene și alte programe de investiții. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unii angajați câștigă mai bine decât un ministru.

Update. Conform noilor reguli, așa cum a anunțat EvZ, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere de 40%, comparativ cu 50% cât se acorda anterior. Pentru angajații cu calificativul „bine”, majorarea va fi de 20%, față de 25% în prezent. Cei care obțin calificativele „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor mai primi niciun fel de creștere salarială.

Potrivit proiectului, este vorba despre personalul care se ocupă direct de fonduri europene și de proiecte de investiții. În prezent, salariile acestora cresc în funcție de evaluarea performanței:

-calificativ „foarte bine” – majorare de 50%

-calificativ „bine” – majorare de 25%

-calificative mai mici („satisfăcător” sau „nesatisfăcător”) – fără majorare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în total 1.619 angajați, inclusiv demnitarii și personalul din cabinetele acestora, dintre care 1.493 sunt activi. Aceștia primesc sporuri pentru condiții vătămătoare și stimulente financiare pentru gestionarea fondurilor europene.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în luna iulie că în mai multe ministere și companii de stat se acordă sporuri „în cascadă”, ceea ce poate duce la salarii foarte mari pentru funcționari de execuție. El a oferit exemplul Ministerului Proiectelor Europene, unde angajații primeau un spor pentru fonduri europene de 50%, peste care se adăuga un stimulent de 45% și un spor pentru condiții vătămătoare de 15%.

Din acest motiv, un funcționar de execuție a ajuns să câștige 13.400 lei net, mai mult decât un ministru. Ministerul Fondurilor Europene are peste 2.000 de angajați, o adevărată armată, care în acești ani și-au optimizat câștigurile. Și-au impus un stimulent de fonduri europene de 50%, peste care și-au mai acordat un spor de 45% și, în plus, spor de condiții vătămătoare de 15%. Astfel, salariile lor au ajuns cu 110% mai mari decât media din sistemul public, a declarat Bolojan.

Potrivit proiectului de hotărâre, majorările au fost inițial gândite pentru a stimula financiar personalul care gestionează fonduri europene. „În urma unor analize recente, guvernul a considerat că aceste sume trebuie ajustate la noile reguli bugetare, pentru a respecta limitele stabilite de lege și pentru a uniformiza sistemul de salarizare”, se arată în proiect.

Dacă proiectul va fi aprobat, modificările vor intra în vigoare imediat. Noul procent va fi valabil până la următoarea evaluare profesională.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis că ajustarea nu înseamnă eliminarea stimulentelor pentru performanță, ci o adaptare la noile limite bugetare: „Practic, salariile brute vor fi puțin mai mici decât până acum pentru cei cu evaluări maxime, dar sistemul de recompensare pe bază de performanță rămâne”.