Telemeaua de oaie, aliment de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram după scumpirile din ultima perioadă

După decizia Executivului legată de creșterea TVA, românii s-au trezit în fața valului de scumpiri, iar alimentele nu au fost o excepție. Deși se află pe lista produselor cumpărate de majoritatea românilor, prețul unui kilogram de telemea de oaie este destul de piperat în această toamnă.

În marile magazine, un kilogram de telemea de oaie costă în jur de 58 de lei, însă mulți cumpărători preferă să cumpere produsul ambalat în cantități mai mici. Astfel, pentru o bucată de 350 de grame, aceștia plătesc în jur de 20 de lei.

Cei care aleg să cumpere direct de la fermieri plătesc, de regulă, între 45 și 50 de lei pe kilogram, însă au avantajul de a achiziționa produs fără aditivi.

Nici brânza de capră nu e un produs pentru toate buzunarele. În supermarketuri, un kilogram ajunge și la 75 de lei, în timp ce mulți producători o vând cu 45-50 de lei.

În încercarea de a ajunge la clienți, aceștia livrează prin curier în toate regiunile din țară. De asemenea, unii producători au comenzi și din afara țării.

În magazine, un kilogram de telemea de vacă costă, în medie, între 39 și 42 de lei, iar porțiile mai mici, de 400 de grame, sunt vândute cu 15–17 lei. Cei care cumpără direct de la fermieri plătesc între 45 și 48 de lei pe kilogram.

Smântâna se vinde în magazine cu aproximativ 12–15 lei/500 de grame, în timp ce mozzarella ajunge la 28–32 de lei pe kilogram. Cașcavalul, în funcție de tip și calitate, costă între 55 și 65 de lei pe kilogram. În magazine, litrul de lapte cu 4,1% grăsime ajunge până la 11 lei, astfel că mulți cumpărători optează pentru variantele cu 1,5 % grăsime, mai accesibile, care costă în jur de 7–8 lei pe litru.