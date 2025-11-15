Tartă rustică cu ciuperci, brânză de capră și cimbru. Rețeta care aduce miros de toamnă în bucătărie

Puține preparate reușesc să transforme ingredientele de bază într-un spectacol al gustului așa cum o face această tartă rustică cu ciuperci și brânză de capră. Inspirată din bucătăria franceză de provincie, această tartă îmbină gustul ciupercilor sotate cu dulceața discretă a cepei, cremozitatea brânzei de capră și parfumul subtil al cimbrului. Poți s-o servești caldă, ca fel principal, sau rece, la prânz, alături de o salată crocantă. Este versatilă, consistentă și are acel ceva care transformă o cină banală într-un moment de răsfăț culinar.

Aluatul se așază într-o formă de tartă cu margini înalte și se înțeapă ușor cu furculița, pentru a nu se umfla la copt. Un strat subțire de muștar Dijon îi va oferi profunzime gustului și va izola blatul de umiditatea ciupercilor. Se coace ușor, timp de 10 minute, în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Într-o tigaie mare, se încing untul și uleiul de măsline. Se adaugă ceapa tocată mărunt, apoi usturoiul zdrobit. Când încep să devină translucide, se adaugă ciupercile feliate. Secretul este să le lași să-și piardă apa și să se rumenească frumos – doar așa capătă acel gust intens, ușor caramelizat. Se condimentează cu sare, piper și frunze de cimbru. Într-un bol, amestecă ouăle cu smântâna, apoi adaugă brânza de capră fărâmițată și ciupercile sotate (răcite puțin). Textura trebuie să fie cremoasă, dar nu lichidă.

Toarnă umplutura peste baza de aluat pre-coaptă, nivelează ușor și presară, dacă dorești, puțin parmezan deasupra. Se coace aproximativ 25–30 de minute, până când umplutura se încheagă frumos și suprafața capătă o culoare aurie, potrivit carlahall.com.

În timpul coacerii, mirosul de ciuperci, brânză topită și ierburi aromatice va umple casa. Este una dintre acele rețete care au și un efect terapeutic – te calmează, te face să simți că totul se așază firesc în jurul tău. Poți s-o scoți din cuptor și s-o lași câteva minute să se „odihnească”; tarta se taie mai ușor și aromele se așază perfect.

Această rețetă de bază permite multe variații:

Pentru un plus de prospețime, adaugă frunze de baby spanac sau kale sotate odată cu ciupercile.

Pentru o notă gourmet, stropește tarta cu câteva picături de ulei de trufe înainte de servire.

Pentru un gust intens, poți combina brânza de capră cu o brânză albastră maturată.

Pentru o variantă vegană, înlocuiește ouăle cu tofu moale și smântâna cu o bază vegetală (de caju sau ovăz).

Tarta rustică cu ciuperci și brânză de capră merge perfect cu o salată verde crocantă cu dressing de lămâie și ulei de măsline sau cu o supă cremă de dovleac ca prim fel. La băuturi, un vin alb sec, precum un Chardonnay sau Sauvignon Blanc, îi completează elegant aromele.

Această tartă are un farmec aparte: e rustică, dar rafinată; simplă, dar bogată în arome. E genul de preparat care te învață că bucătăria bună nu înseamnă liste lungi de ingrediente, ci echilibru, inspirație și puțin timp acordat momentului prezent. Iar dacă o prepari toamna, când ciupercile sunt la apogeu, mirosul din cuptor va fi, probabil, cea mai frumoasă definiție a confortului.