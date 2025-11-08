Desertul care face furori pe internet. Rulouri cu scorțișoară și cremă de brânză

Un desert simplu, dar spectaculos, a devenit vedetă pe rețelele sociale: rulourile cu scorțișoară și cremă de brânză, cunoscute în întreaga lume ca cinnamon rolls. Fotografiile apetisante și videoclipurile cu modul de preparare au strâns milioane de vizualizări, iar mulți pasionați de gastronomie au încercat să le pregătească acasă. În București, prețul astfel de rulou pornește de la 15 lei, însă oricine îl poate pregăti acasă cu ușurință.

Cinnamon rolls se prepară dintr-un aluat pufos, uns cu unt și presărat cu zahăr și scorțișoară, rulat în spirale și copt până capătă o culoare aurie. La final, rulourile sunt glazurate cu cremă de brânză fină, care le conferă un gust dulce-acrișor delicios și irezistibil.

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

250 ml lapte călduț

50 g unt topit

50 g zahăr

1 ou

7 g drojdie uscată

1/2 linguriță sare

Ingrediente pentru umplutură:

100 g unt moale

100 g zahăr brun

2 lingurițe scorțișoară

Ingrediente pentru glazura de cremă de brânză:

100 g cremă de brânză

50 g unt moale

100 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

Prepararea aluatului: Într-un bol, dizolvă drojdia în laptele călduț cu puțin zahăr și las-o 5-10 minute să se activeze. Adaugă făina, oul, untul topit, zahărul și sarea. Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios. Acoperă bolul și lasă aluatul să crească 1-2 ore, până își dublează volumul.

Amestecă untul moale cu zahărul brun și scorțișoara până obții o pastă omogenă. Întinde aluatul într-un dreptunghi de aproximativ 30x40 cm. Întinde umplutura uniform pe suprafața aluatului. Rulează strâns aluatul și taie-l în bucăți de 3-4 cm.

Așază rulourile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând spațiu între ele. Lasă-le să mai crească 20-30 minute. Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-25 minute, până devin aurii.

Mixează crema de brânză cu untul, zahărul pudră și vanilia până obții o glazură fină. Lasă rulourile să se răcească 5-10 minute, apoi unge-le cu glazura de cremă de brânză. Servește-le calde sau la temperatura camerei.