Supă de broccoli cu brânză cheddar. Rețeta care a cucerit internetul

Supa de broccoli cu cheddar este o opțiune potrivită pentru cei care vor ceva rapid, sățios și gustos. Pe TikTok, mulți iubitori de gătit au împărtășit videoclipuri cu modul de preparare și au reușit să își impresioneze urmăritorii. Deși pare un preparat desprins din meniurile restaurantelor cu stele Michelin, acesta se poate pregăti foarte ușor acasă, cu ingrediente simple și fără tehnici complicate.

Ingredientele necesare pentru această supă sunt ușor de găsit și pot fi ajustate în funcție de preferințe.

o ceapă albă

șase căței de usturoi

ulei de măsline

trei linguri de unt

sare, piper, ceapă pudră și usturoi pudră

un sfert de cană de făină

patru căni de supă de pui

o jumătate de cană de lapte semidegresat

o jumătate de cană de smântână

două căni de brânză cheddar rasă

un broccoli

trei morcovi

Ceapa se toacă mărunt, usturoiul se zdrobește, broccoliul se taie în bucăți mari, inclusiv tulpina, iar morcovii se rad fin. Într-o oală mare, cu capac, se pun uleiul de măsline și untul, care se lasă să se încingă la foc mediu.

Ceapa se adaugă și se călește câteva minute până devine moale și translucidă, după care se condimentează cu sare, piper, pudră de ceapă și pudră de usturoi.

După ce legumele s-au înmuiat ușor, se adaugă usturoiul zdrobit și se amestecă rapid, apoi se presară făina pentru a lega ușor supa și a-i da consistență. Treptat se toarnă supa de pui, amestecând constant pentru a evita formarea cocoloașelor. Odată ce lichidul începe să fiarbă ușor, se adaugă laptele și smântâna, iar brânza cheddar rasă se încorporează treptat

În final, bucățile de broccoli și morcovul se adaugă în oală, iar supa se lasă să fiarbă încă 10 minute, până când legumele sunt fragede, dar își păstrează textura. Supa se servește fierbinte, în boluri, cu puțină brânză presărată deasupra. De asemenea, crutoanele vor aduce un plus de gust în farfurie.

dacă se dorește, alături de pâine caldă sau crutoane. Rezultatul este o supă reconfortantă, cu gust intens și consistență cremoasă, perfectă pentru zilele reci sau pentru o cină rapidă și delicioasă.