Social

Supă de broccoli cu brânză cheddar. Rețeta care a cucerit internetul

Comentează știrea
Supă de broccoli cu brânză cheddar. Rețeta care a cucerit internetulSupa de broccoli. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Supa de broccoli cu cheddar este o opțiune potrivită pentru cei care vor ceva rapid, sățios și gustos. Pe TikTok, mulți iubitori de gătit au împărtășit videoclipuri cu modul de preparare și au reușit să își impresioneze urmăritorii. Deși pare un preparat desprins din meniurile restaurantelor cu stele Michelin, acesta se poate pregăti foarte ușor acasă, cu ingrediente simple și fără tehnici complicate.

Supă de broccoli cu brânză cheddar

Ingredientele necesare pentru această supă sunt ușor de găsit și pot fi ajustate în funcție de preferințe.

  • o ceapă albă
  • șase căței de usturoi
  • ulei de măsline
  • trei linguri de unt
  • sare, piper, ceapă pudră și usturoi pudră
  • un sfert de cană de făină
  • patru căni de supă de pui
  • o jumătate de cană de lapte semidegresat
  • o jumătate de cană de smântână
  • două căni de brânză cheddar rasă
  • un broccoli
  • trei morcovi

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt, usturoiul se zdrobește, broccoliul se taie în bucăți mari, inclusiv tulpina, iar morcovii se rad fin. Într-o oală mare, cu capac, se pun uleiul de măsline și untul, care se lasă să se încingă la foc mediu.

Ceapa se adaugă și se călește câteva minute până devine moale și translucidă, după care se condimentează cu sare, piper, pudră de ceapă și pudră de usturoi.

Ce drepturi ai dacă ești concediat în 2026. Tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă
Ce drepturi ai dacă ești concediat în 2026. Tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă
Medalia Premiului Nobel pentru Pace, oferită simbolic președintelui SUA de Maria Corina Machado
Medalia Premiului Nobel pentru Pace, oferită simbolic președintelui SUA de Maria Corina Machado
cheddar

Cheddar. Sursa foto: Freepik

După ce legumele s-au înmuiat ușor, se adaugă usturoiul zdrobit și se amestecă rapid, apoi se presară făina pentru a lega ușor supa și a-i da consistență. Treptat se toarnă supa de pui, amestecând constant pentru a evita formarea cocoloașelor. Odată ce lichidul începe să fiarbă ușor, se adaugă laptele și smântâna, iar brânza cheddar rasă se încorporează treptat

Supă de broccoli cu brânză cheddar

În final, bucățile de broccoli și morcovul se adaugă în oală, iar supa se lasă să fiarbă încă 10 minute, până când legumele sunt fragede, dar își păstrează textura. Supa se servește fierbinte, în boluri, cu puțină brânză presărată deasupra. De asemenea, crutoanele vor aduce un plus de gust în farfurie.

dacă se dorește, alături de pâine caldă sau crutoane. Rezultatul este o supă reconfortantă, cu gust intens și consistență cremoasă, perfectă pentru zilele reci sau pentru o cină rapidă și delicioasă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Supă de broccoli cu brânză cheddar. Rețeta care a cucerit internetul
08:53 - Mesajul „Marș la Moscova”, scris pe ziduri în timpul protestului AUR. Ce s-a întâmplat ulterior
08:47 - AC Milan, victorie în fața celor de la Como, 3-1. Matteo Duţu, pe banca de rezerve
08:42 - Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
08:31 - Ce drepturi ai dacă ești concediat în 2026. Tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă
08:24 - Medalia Premiului Nobel pentru Pace, oferită simbolic președintelui SUA de Maria Corina Machado

HAI România!

Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale