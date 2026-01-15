Aripioare de pui ca la fast food: crocante, fragede și delicioase

Aripioarele de pui sunt preferate de toată lumea pentru exteriorul crocant și interiorul fraged, iar marile lanțuri de restaurante fast food au făcut ca acest preparat să fie atât de apreciat. Fie că sunt servite alături de o porție generoasă de cartofi prăjiți sau cu sos de usturoi și salată, gustul lor este irezistibil. Deși o porție poate costa câțiva zeci de lei în restaurante, acasă pot fi pregătite mult mai ieftin, păstrând aceeași savoare.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

1 kg aripioare de pui

200 g făină

50 g amidon de porumb

1 linguriță sare

1 linguriță piper negru

1 linguriță boia dulce sau afumată

1 linguriță usturoi granulat

1 linguriță praf de ceapă

2 ouă

100 ml lapte

Ulei pentru prăjit

Pentru a obține aripioare de pui ca la fast-food, primul pas este să le speli bine și să le usuci cu prosoape de hârtie. Uscarea este esențială pentru ca făina să se lipească de fiecare bucată de carne și pentru a obține textura crocantă la exterior.

Opțional, aripioarele pot fi lăsate la marinat timp de 30 de minute într-un bol cu iaurt și puțină sare, pentru a rămâne fragede și suculente după prăjire. În continuare, se pregătește amestecul pentru prăjit: făina se combină cu amidonul, sarea, piperul, boiaua, usturoiul și praful de ceapă, iar ouăle se bat cu laptele într-un alt bol.

Fiecare aripioară se trece mai întâi prin ou și lapte, apoi prin făina condimentată, acoperindu-le complet. Pentru o crustă mai groasă și mai crocantă, procesul poate fi repetat de două ori.

Aripioarele se prăjesc în ulei încins, în porții mici, astfel încât să se rumenească uniform și să nu scadă temperatura uleiului. Fiecare porție se lasă la prăjit timp de 6-8 minute, până când aripioarele capătă o culoare aurie și devin crocante. La final, acestea se scot pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei și se servesc imediat, calde, alături de sosurile preferate sau de o porție de cartofi prăjiți.