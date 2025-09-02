Social Sfecla roșie, aliat neașteptat împotriva hipertensiunii. Studiu







Sfecla roșie, beneficii neașteptate. S-a mai scris despre beneficiile sfeclei roșii în ameliorarea unor afecțiuni. Un aliat neașteptat.

Un studiu publicat în Women Health Magazine sugerează că sfecla roșie poate contracara parțial tensiunea arterială crescută. Cercetătorii au recrutat 39 de participanți sub 30 de ani și 36 de persoane între 60–70+ ani, care au parcurs două faze de câte două săptămâni. Într-una au băut zilnic suc de sfeclă bogat în nitrați. Iar în cealaltă un placebo din care nitrații fuseseră eliminați.

Între faze, subiecții au avut o perioadă de „pauză” de două săptămâni. Echipa a secvențiat bacteriile din cavitatea orală înainte și după fiecare fază și a măsurat tensiunea arterială. Rezultatul: microbiomul oral s-a modificat semnificativ după consumul de suc bogat în nitrați, cu diferențe între grupe de vârstă.

La grupul vârstnic s-a observat o scădere a genului bacterian Prevotella și o creștere a unor bacterii benefice, precum Neisseria. Schimbări asociate cu scăderea valorilor tensionale după faza cu suc de sfeclă. Important: nu și după placebo. Miza reală a fost atinsă.

Mecanismul propus pornește de la nitrații din sfeclă, compuși naturali care, odată consumați, sunt transformați de bacteriile „bune” din gură în nitriți.

„Saliva bogată în nitriți este înghițită, iar în stomac nitriții devin oxid nitric”, explică nutriționista Sonya Angelone, RDN. Oxidul nitric ajunge în sânge și ajută vasele să se relaxeze și să se dilate—proces numit vasodilatație—„ceea ce îmbunătățește tensiunea arterială”, subliniază cardiologul Cheng-Han Chen, MD.

Echilibrul bacterian contează: „Fără microbiomul oral potrivit, conversia nu are loc și efectul hipotensor se pierde”, adaugă nutriționista Christy Brissette, MS, RD.

Nu este primul demers care leagă sfecla de tensiunea arterială: o analiză din 2022 a arătat îmbunătățiri la doze zilnice de 70 ml, 140 ml și 250 ml (aprox. o cană) de suc de sfeclă.

O altă sinteză, din 2024, a găsit un efect semnificativ asupra valorii sistolice până la 90 de zile de administrare zilnică. În practică, Angelone recomandă ca reper aproximativ o cană de sfeclă (crudă, coaptă sau sub formă de suc) consumată aproape zilnic, în cadrul unei diete echilibrate.

Dincolo de tensiune, sfecla oferă fibre (utile digestiei și sănătății intestinale), antioxidanți cu rol antiinflamator și nutrienți asociați cu sănătatea inimii, precum folatul și potasiul. Poate susține și performanța sportivă, prin îmbunătățirea funcției mitocondriale. Dacă nu agrezi sfecla, alte legume bogate în nitrați—spanac, țelină, kale—pot oferi beneficii similare.

Dacă ai hipertensiune, discută cu medicul despre schimbările de stil de viață. Sfecla sau sucul de sfeclă nu înlocuiesc medicația, ci o pot susține—„scăderile de tensiune sunt modeste, dar măsurabile”, notează dr. Chen în sursa citată.

Menținerea unui microbiom oral sănătos este parte din ecuație, deoarece conversia nitraților începe în gură. Integrează legumele bogate în nitrați într-o dietă variată, alături de mișcare, somn adecvat și managementul stresului, pentru efecte consistente.