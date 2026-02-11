Politica

Senator UDMR: Taxele locale din decembrie trebuie corectate pentru cetățeni

Senator UDMR: Taxele locale din decembrie trebuie corectate pentru cetățeniSursa foto: pixabay.com
Senatorul UDMR Lorant Antal a declarat miercuri că decizia privind taxele locale este eronată și că trebuie corectată, subliniind că politicile fiscale nu pot fi făcute împotriva cetățenilor și că dialogul cu comunitățile este esențial.

„Grupul UDMR din Senat, săptămâna trecută, luni, când a fost ordinea de zi, proiectul de aprobare a acelei Ordonanțe 68, care are în vedere recreionarea și reindexarea taxelor locale, noi am dat un semnal foarte clar politic și nu am votat acel proiect de aprobare a ordonanței. Deci noi ne menținem categoric poziția”, a declarat Lorant Antal.

El a explicat că UDMR susține o democrație bazată pe dialog social: „Credem într-o democrație unde condiția principală este să-ți menții dialogul social, să-ți menții dialogul cu cetățenii. Noi asta facem de când suntem pe scena politicii românești”.

Lorant Antal

Sursa foto: Facebook/Lorant Antal

Senatorul a adăugat că grupul UDMR a transmis deja guvernului și premierului Ilie Bolojan că decizia luată în decembrie este eronată și trebuie corectată: „Am mai spus foarte clar că nu este semn de lașitate ca să recunoști că ai făcut o chestie eronată, să revii asupra acelei decizii și să o îndrepți”.

Despre ieșirea UDMR din coaliție: Nu trebuie să iasă nimeni, că până în vară o să vină societatea

Lorant Antal a precizat că, pe baza declarațiilor publice ale premierului, este evident că trebuie găsită o soluție: „Nu avem cum să facem politici fiscale, politici publice împotriva cetățenilor, împotriva oamenilor. Dialogul cu cetățenii și menținerea comunicării cu comunitățile este esențială pentru luarea deciziilor în administrația publică”.

În legătură cu speculațiile privind o eventuală ieșire a UDMR din coaliție, Lorant Antal a citat declarațiile președintelui Kelemen Hunor: „Dacă se continuă cu astfel de măsuri eronate, atunci nu trebuie să iasă nimeni din coaliție, pentru că până în vară o să vină societatea, iar coaliția o să fie într-o situație foarte complicată. Noi nu am spus că ieșim de la guvernare, noi nu am făcut astfel de amenințări. Noi am spus că este o decizie care s-a luat în decembrie și este o decizie eronată și trebuie să revenim asupra ei și să o îndreptăm”.

Lorant Antal: Trebuie găsită o soluție legată de taxele locale

Antal a mai declarat că ordonanța privind taxele locale a generat o povară semnificativă pentru cetățeni și că UDMR consideră că guvernul trebuie să intervină pentru corectarea acesteia: „Trebuie să revenim asupra acelei decizii eronate și este clar că trebuie găsită o soluție. Nu au cum să facă politici fiscale, politici publice împotriva cetățenilor, împotriva oamenilor”.

