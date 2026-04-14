Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a făcut o alegere neinspirată atunci când a decis să-l susțină pe fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Este una dintre concluziile jurnalistului Romeo Couți, expusă la podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, la care a fost invitat și colonelul(r) SRI Tudor Păcuraru.

Jurnalistul Romeo Couți consideră că greșeala lui Hunor este surprinzătoare pentru un politician cu experiența liderului UDMR.

„Cred că în România lucrurile devin foarte complicate. N-aș vrea să insist asupra a ceea ce se întâmplă în Ungaria, pentru că acolo entuziasmul este destul de mare, pe de o parte. Iar pe de altă parte este o stare așa de așteptare, ca să spun așa, ca să nu citez, adică chiar ca să citez declarația unui oficial rus. Care a spus mai discutăm peste patru luni”, a explicat Couți.

„În Transilvania, în schimb, lucrurile sunt destul de complicate pentru că într-o acțiune destul de neinspirată, aș spune eu, și care merită analizată, este aceea că Kelemen Hunor a făcut un joc destul de radical. Și a jucat pe o singură carte.

Kelemen Hunor nu este un politician la primul mandat, este un om abil, este un politician. Este evident că a fost constrâns de camarila de echipa lui Victor Orban să ducă UDMR-ul într-o susținere care ieșea din orice cheie logică”, a mai precizat invitatul podcastului.

Motivele din spatele acestei alinieri necondiționate la politica lui Viktor Orban par să aibă o componentă financiară solidă. Investițiile masive derulate de guvernul maghiar în proiecte economice și culturale pe teritoriul României au creat o dependență greu de ignorat pentru liderii de la Sfântu Gheorghe sau Miercurea Ciuc.

„De ce UDMR-ul, ca organizație culturală, reprezentând minoritatea maghiară din Transilvania, ar face un joc atât de dur? Putem găsi explicații suficiente având în vedere că Fidesz-ul a finanțat în proiectele culturale economice din Ungaria multe miliarde de euro. Deci e clar că ne referim la bani. Ceea ce este foarte interesant de urmărit si cred ca va fi o poveste care va schimba total evoluția acestui partid, aceste asociații culturale ale UDMR-ului, este cum se vor repoziționa liderii din UDMR”, a mai precizat jurnalistul.

Odată cu instalarea lui Peter Magyar la putere, paradigma se va schimba. Dacă până acum discursul era axat pe identitate și simbolism, viitorul ar putea aduce o abordare mult mai pragmatică, lăsând UDMR într-o poziție vulnerabilă în cazul în care nu reușește să se adapteze noului curent.

„Pentru că în acest moment există voci care încep să-i reproșeze lui Kelemen Hunor această inabilitate de a juca pe o singură carte. Pe de altă parte, din ceea ce face și din ceea ce am văzut în strategia lui Peter Magyar, se par că în viziunea lui relația cu România nu va fi o relație într-o cheie absolută identitară, ci probabil va fi într-o cheie mult mai pragmatică și mai orientată spre un fel de pragmatism european. Nu este exclus ca UDMR-ul să fie reprezentantul Guvernului de la Budapesta în România”, a conchis Romeo Couți.