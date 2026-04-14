Casa Albă, prima reacție după eșecul lui Viktor Orban. JD Vance: Sunt întristat. Ce spune oficialul despre viitoarea colaborare cu Peter Magyar

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că este „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán, dar afirmă că Washingtonul va colabora cu noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, relatează The Guardian.

Prima reacție a administrației americane după alegerile din Ungaria a fost exprimată de vicepreședintele JD Vance.

Acesta a spus că este „întristat” de eșecul fostului premier Viktor Orbán. Totodată, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să colaboreze cu succesorul acestuia, Péter Magyar.

„Mă întristează faptul că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat Vance.

Vicepreședintele SUA a spus că rezultatul scrutinului nu a fost o surpriză pentru Washington. Potrivit acestuia, existau deja indicii clare că Orbán ar putea pierde puterea după 16 ani la conducerea Ungariei.

„Ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a spus Vance, făcând referire la fondul electoral dinaintea votului.

Întrebat despre oportunitatea deplasării sale în Ungaria, pe fondul sprijinului acordat unui lider criticat pentru relația sa cu Moscova, Vance a evitat să lege vizita de tema Rusiei.

El a vorbit despre realizările lui Orbán și despre impactul mandatului acestuia asupra țării.

„Orban este un om deosebit, care a făcut o treabă foarte bună, iar moştenirea pe care o lasă, după 16 ani de stat la putere, este ‘transformatoare’, reuşind să schimbe fundamental Ungaria”, a declarat vicepreședintele american.

JD Vance a declarat că sprijinul acordat lui Orbán nu a fost legat de șansele de câștig în alegeri, ci de relația dintre acesta și Statele Unite.

„Dar unul dintre motivele pentru care am decis să facem asta (deplasarea pentru susţinerea lui în campanie - n.r.) nu este faptul că nu ştim să interpretăm sondajele. Ştiam cu siguranţă că existau şanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri. Am făcut-o pentru că el este unul dintre puţinii lideri europeni pe care i-am văzut dispuşi să se opună birocraţiei de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite”, a spus Vance.

Acesta a continuat cu un exemplu concret privind poziționarea liderului maghiar în raport cu interesele americane.

„De exemplu, când vezi un birocrat european care se ia de o companie americană, uneori singurul vot împotrivă, singurul vot pentru a proteja interesul american, a fost cel al lui Viktor Orban”, a spus Vance.

În final, vicepreședintele SUA a declarat că vizita sa la Budapesta nu a fost determinată de calcule electorale și nici de teme geopolitice precum Rusia sau relația cu Europa.

„Nu am mers acolo pentru că ne aşteptam ca Viktor să câştige alegerile fără probleme. Am mers pentru că era corect să susţinem o persoană care ne-a fost alături de foarte mult timp. Aşadar, nu a fost vorba despre Rusia şi, în esenţă, nu a fost vorba despre Europa. A fost vorba despre Statele Unite şi despre faptul că el a fost un partener bun atât pentru mine şi pentru preşedinte personal, cât şi pentru Statele Unite”, a spus Vance.

Acesta a mai declarat că sprijinul acordat liderilor politici nu depinde exclusiv de rezultatul alegerilor.

„Nu a fost deloc o călătorie rea, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câştigi fiecare cursă”, a mai spus vicepreședintele american.