International

A început procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești. Suspecții, în fața instanței din Olanda

Comentează știrea
Coiful de la Coțofenești. Sursă foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești a început marți, la instanța din Assen, Olanda, unde mai mulți suspecți sunt judecați pentru unul dintre cele mai răsunătoare furturi de artă din ultimii ani. Deși o parte dintre obiectele furate au fost recuperate, rămâne deschisă întrebarea privind modul în care a fost posibil un astfel de jaf într-un muzeu european.

Jafului tezaurului dacic de la Coțofenești, comis în câteva secunde

Furtul a șocat prin rapiditatea și violența execuției. Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit un dispozitiv exploziv, descris ca o bombă cu artificii de mare putere, pentru a arunca în aer o ușă a muzeului și a pătrunde în interior.

Printre obiectele furate s-au numărat coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice, piese împrumutate de Muzeul Național de Istorie a României. Cazul a provocat reacții puternice atât în Olanda, cât și în România.

La acel moment, premierul Marcel Ciolacu a declarat că piesele sunt „de o valoare inestimabilă” și și-a exprimat încrederea că autoritățile olandeze îi vor identifica pe făptași. La scurt timp după jaf, directorul Muzeului Național de Istorie din București a fost demis, în contextul criticilor privind lipsa unor măsuri adecvate de protecție.

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Sursă foto: Facebook

Autoritățile din Olanda au negociat cu suspecții

Un moment-cheie al anchetei a avut loc la începutul lunii aprilie, când autoritățile au anunțat recuperarea coifului și a două dintre cele trei brățări furate. Descoperirea a fost posibilă în urma unei înțelegeri cu doi dintre suspecți, care au păstrat tăcerea luni de zile.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, aceste acorduri ar putea duce la reducerea pedepselor pentru Douglas W. și Jan B., aspecte care urmează să fie clarificate de procurori în cadrul procesului.

În schimb al treilea suspect, Bernhard Z. respinge acuzațiile. Avocatul său a declarat că nu există niciun acord cu autoritățile și că acesta neagă orice implicare în furt.

În timpul audierilor preliminare, inculpații au reclamat metodele de investigare, susținând că ar fi fost supravegheați de serviciile de informații olandeze. Bernhard Z. a afirmat inclusiv că ar fi descoperit dispozitive de ascultare în celula sa.

Al patrulea suspect în jaful tezaurului dacic de la Coțofenești va fi judecat separat

Ancheta a scos la iveală mai multe probe care îi leagă pe suspecți de jaf. Conform datelor prezentate în instanță, Jan B. ar fi cumpărat un baros și un ciocan de lemn cu două zile înainte de spargere, iar ADN-ul său a fost identificat pe o rangă găsită în sala de expoziție.

Un al patrulea suspect, acuzat că ar fi furat plăcuțele de înmatriculare folosite la mașina de evadare, va fi judecat separat, la finalul acestui an.

Ne puteți urmări și pe Google News

Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Jurnalistul Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban
Jurnalistul Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban

Proiecte speciale