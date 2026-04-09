Dan Andronic: Nicușor Dan, devorat de aripa fanatică a susținătorilor care l-au votat

Revolta susținătorilor lui Nicușor Dan împotriva propriului favorit a fost subiectul unei analiza în podcastul Contrapunct. Dan Andronic, alături de invitații săi, Bogdan Jelea și Victor Ciutacu, au dezbătut joi, pe canalul de YouTube Hai România și pentru evz.ro, fractura ideologică apărută între liderul de la Cotroceni și nucleul dur al susținătorilor săi, după ce acesta a oficializat numirile la vârful marilor parchete.

Conflictul a izbucnit în momentul în care președintele a ignorat directivele informale ale bulei care l-a propulsat la putere. Și a numit procurori care nu sunt pe placul activiștilor de tip #rezist. Această mișcare este văzută ca o trădare de către cei care, până de curând, îi catalogau drept extremiști sau putiniști pe toți cei care îndrăzneau să critice prestația președintelui.

Dan Andronic a explicat mecanismul prin care anumite grupuri de interese și de opinie încearcă să controleze deciziile politice de la cel mai înalt nivel. Realizatorul a punctat faptul că, deși acești alegători l-au susținut frenetic, acum se simt ignorați de cel căruia îi trasau agenda zilnică.

„Nu știu dacă știți ce ce e un groupies. Există un grupa, care nu numai ne îndeamnă să alegem pe cineva, dar după ce îl alegem, sau este ales de fapt, că eu, de exemplu, nu l-am votat pe Nicușor, îi spune și ce să facă. Să-l ferească Dumnezeu să nu facă. Deci, orice ar vrea acum președinte să facă, mai întâi trebuie să ceară aprobarea. De data asta, bulei rezist. Numai că Nicușor Dan le-a dat plăcuța suedeză. De data asta a fost la adresa USR-ului. E o satisfacție pe care nu știu dacă o întâlnești de multe ori în viața și activitatea unui președinte", a spus Dan Andronic.

Bogdan Jelea a scos în evidență transformarea radicală a discursului public practicat de susținătorii președintelui. Dacă anterior orice critică la adresa lui Nicușor Dan era amendată cu etichete precum extremist sau om al Moscovei, astăzi aceleași voci folosesc termeni duri la adresa președintelui, considerându-l o unealtă a corupților.

„Evident că nici eu nu l-am votat, dar iată că cei care ne-au amenințat că dacă nu-l votăm o să fie rău, s-au transformat peste noapte în niște extremiști, izolaționiști și putiniști. Pentru că eu știu de la ei, că dacă nu votai cu Nicușor Dan, erai extremist, putinist și izolaționist. E corupt. Și corupt până măduva oaselor sau dacă nu, în cel mai fericit caz, sluga corupților și a penalilor.

Așa se luptă el cu corupția, punându-o procuror general pe nenorocita aia incompetentă care ascundea probele din dosarele popilor, nu știu, Voinea care a nenorocit. Florența, nu știu ce-a mai făcut. Și de-aia ne-am luat noi amenințări cu moartea pentru terminatul ăsta. Aceste aserțiuni vituperante continuă”, a explicat Bogdan Jelea.

Discuția a alunecat și spre zona reacțiilor virulente din mediul online, unde voci cunoscute ale societății civile sau foști oficiali au criticat dur noile numiri din Justiție. Bogdan Jelea a atras atenția asupra modului în care critica politică se transformă rapid în instigare la ură pe platformele de socializare.

„Dar am citat din doamna Angi, cred că nu mai e nevoie să spun cine este doamna Angi. Da, dar să citești din doamna Raluca Prună, că Angi e activistă, dar acolo avem forțele binelui instituționalizat. Asta spune doamna Sabina Fati. Președintele Nicușor Dan a acceptat propunerile toxice pentru șefii Marilor Parchete. Lasă-i un comentariu președintelui, Nicușor Dan, cu părerea ta în legătură cu numirile pe care le-a făcut. Asta mi se pare un soi de instigare la ură, la hate, la în sfârșit, Corupția ucide”, a concluzionat Bogdan Jelea.