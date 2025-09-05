Social Rețeta de ruladă de dovlecei cu brânză și mărar, explicată pas cu pas







Rulada de dovlecei cu brânză și mărar este o rețetă practică, potrivită pentru persoanele care doresc un preparat pe bază de legume, rapid și ușor de făcut. Ingredientele sunt simple, iar timpul de pregătire nu este unul îndelungat.

2-3 dovlecei medii

200 g brânză proaspătă

100 g telemea

câteva linguri de smântână

o legătură de mărar verde

sare și piper, după gust

puțin ulei

Dovleceii se spală bine, se taie felii subțiri pe lungime și se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Feliile se stropesc cu puțin ulei și se presară cu sare, apoi tava se introduce în cuptor, la 180 de grade Celsius, timp de 10-15 minute. În acest timp, dovleceii se vor face mai moi și flexibili, păstrându-și însă forma.

Separat, se pregătește umplutura. Brânza proaspătă se amestecă cu telemeaua rasă. Se adaugă câteva linguri de smântână, pentru a obține o compoziție mai cremoasă, iar mărarul verde se toacă mărunt și se încorporează în amestec. Se asezonează cu sare și piper, ținând cont de cât de sărată este telemeaua.

După ce dovleceii s-au răcit, feliile se așază pe o folie alimentară, ușor suprapuse, astfel încât să formeze o bază uniformă. Peste acest strat se întinde umplutura de brânză și mărar. Cu ajutorul foliei, compoziția se rulează strâns, pentru a obține o formă compactă.

Rulada se lasă la rece pentru cel puțin o oră. După ce s-a întărit, se taie felii de aproximativ un centimetru grosime.

Rulada de dovlecei cu brânză și mărar poate fi servită ca aperitiv la o masă festivă sau ca gustare în timpul zilei. Poate fi pusă pe un platou alături de alte preparate pe bază de legume sau consumată cu o salată proaspătă. De asemenea, se poate adăuga alt timp de verdeață, precum pătrunjel sau busuioc, pentru un gust diferit.