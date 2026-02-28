Pandișpanul Victoria, delicatesa nelipsită la ora ceaiului în Marea Britanie

Pandișpanul Victoria, cunoscut și sub numele de „Victoria Sponge”, este unul dintre deserturile clasice care nu lipsesc de pe mesele britanicilor la ora ceaiului. Creat în onoarea reginei Victoria, acest desert se remarcă prin simplitatea: două straturi pufoase de pandișpan, umplute cu cremă de unt și gem de zmeură, potrivit Express.

De-a lungul timpului, Victoria Sponge a devenit mai mult decât un desert, este un simbol al rafinamentului britanic și al tradiției ceaiului de după-amiază. Cofetarii britanici continuă să respecte rețeta originală, însă reinterpretările moderne aduc aromele fructelor proaspete și variațiuni de cremă, menținând totodată farmecul clasic al acestui pandișpan.

Pentru britanici, savurarea unei felii de pandișpan Victoria la ora ceaiului nu este doar o rutină culinară, ci și un moment de relaxare și socializare, care păstrează vie o tradiție veche de secole.

Pandișpanul Victoria este o prăjitură ușoară și aerată, umplută cu gem și cremă de unt, care și-a câștigat faima datorită Reginei Victoria și continuă să fie unul dintre cele mai iubite torturi de casă până astăzi.

De-a lungul anilor, pasionații de cofetărie au experimentat numeroase rețete, inclusiv celebra versiune a lui Mary Berry, însă nimic nu se compară cu rețeta transmisă din generație în generație.

Pentru pandișpanul Victoria, cunoscut și sub numele de „Victoria Sponge”, aveți nevoie de următoarele ingredientete: Pentru blat:

200g zahăr tos,

200 g unt nesărat,

patru ouă,

200 g făină cu agent de creștere,

O linguriță de extract de vanilie,

Un strop de lapte, dacă este nevoie.

Pentru umplutură:

120 g unt nesărat,

120g zahăr pudră,

Dulceață de zmeură sau căpșuni.

Pentru a obține un pandișpan Victoria perfect, începeți prin a preîncălzi cuptorul la 180°C (sau 160°C dacă folosiți ventilator). Pregătiți două forme de tort de 20 cm diametru, unse cu unt și căptușite cu hârtie de copt, pentru a preveni lipirea aluatului.

Într-un bol încăpător, combinați zahărul tos cu untul și mixați până când amestecul devine pufos și deschis la culoare. Adăugați ouăle, extractul de vanilie și o lingură de făină, amestecând până la omogenizare completă.

Următorul pas constă în încorporarea făinii rămase, amestecând ușor pentru a nu pierde aerul din aluat. Distribuiți compoziția uniform în cele două forme și coaceți timp de 20-25 de minute, până când prăjitura capătă o nuanță aurie și își revine la atingere.

După coacere, răsturnați pandișpanurile pe un grătar și lăsați-le să se răcească complet. Pentru umplutură, bateți untul la viteză mică și adăugați treptat zahărul pudră, până obțineți o cremă fină.

Apoi întindeți crema pe un blat, adăugați un strat de gem de căpșuni sau zmeură, apoi acoperiți cu cel de-al doilea strat. Înainte de servire, presărați puțin zahăr pudră.