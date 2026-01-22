Desert în cinci minute. Cum poți pregăti cele mai gustoase bomboane fără zahăr

În momentele în care dorința de ceva dulce apare pe neașteptate, deserturile făcute acasă devin cea mai bună soluție. Bomboanele fără zahăr reprezintă o alternativă simplă la deserturile clasice, fiind preparate doar din ingrediente naturale, fără adaos de îndulcitori rafinați. În plus, acestea pot fi pregătite alături de cei mici.

Secretul acestor bomboane constă în folosirea fructelor uscate, care oferă dulceață naturală și o textură perfectă pentru modelare. Curmalele și smochinele sunt baza rețetei, deoarece se transformă rapid într-o pastă densă și aromată.

Pentru această rețetă ai nevoie de 150 de grame de curmale moi, fără sâmburi, 100 de grame de smochine uscate, tăiate în jumătate dacă sunt mari, 50 de grame de miez de nucă, două linguri de cacao, o linguriță de scorțișoară măcinată și, opțional, o lingură de apă sau de lapte de migdale, doar dacă amestecul este prea uscat.

Dacă fructele uscate sunt prea tari, se lasă la înmuiat în apă caldă timp de aproximativ zece minute, apoi se scurg foarte bine și se șterg cu un șervețel, astfel încât să nu rămână apă în exces.

Miezul de nucă se prăjește ușor într-o tigaie, fără ulei, la foc mic, timp de câteva minute, până când își intensifică aroma, după care se lasă la răcit și se toacă mărunt.

Curmalele și smochinele se pun în robotul de bucătărie și se mixează până se obține o pastă omogenă și lipicioasă, dar nu foarte moale. Se adaugă cele două linguri de cacao, scorțișoara și nucile mărunțite, iar compoziția se mai mixează puțin, până când toate ingredientele sunt bine încorporate și rezultă un amestec dens și ușor de modelat.

Din compoziție se ia câte puțin cu o linguriță și se modelează cu mâinile bile mici, de dimensiuni egale. La final, bomboanele pot fi trecute prin cacao pudră sau fulgi de cocos, pentru un aspect plăcut și un plus de aromă. Se păstrează la frigider și pot fi servite oricând.