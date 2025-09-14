Ieșirile în oraș, un lux pentru români. Cât a ajuns să coste o sticlă de Pepsi în restaurante

Pentru mulți români, ieșirile la restaurant au devenit tot mai costisitoare, iar prețurile pentru produsele obișnuite, cum ar fi băuturile răcoritoare, au crescut semnificativ. În majoritatea restaurantelor din București, o sticlă de Pepsi (250 ml) ajunge la 20 de lei, în timp în supermarketuri costă doar 3,52 de lei. Diferența uriașă are legătură cu costurile tot mai mari din industria ospitalității.

Factorii care contribuie la creșterea prețurilor includ chiria spațiilor comerciale, salariile personalului și utilitățile, care s-au majorat semnificativ în ultima perioadă. În plus, restaurantele aplică un adaos la produsele vândute, ceea ce face ca prețurile să fie mult mai mari decât cele din magazine.

Astfel, ieșirile în oraș au devenit un lux pentru o parte semnificativă a populației, în special pentru familiile cu venituri medii sau pentru tinerii care depind de un buget restrâns.

Noile prețuri par piperate și pentru unele vedete din România. Recent, Oana Roman s-a arătat surprinsă de aceste creșteri.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris vedeta pe Instagram, după o ieșire la restaurant.

Prețurile ridicate la restaurante nu afectează doar buzunarul clienților, ci și modul în care aceștia aleg să își petreacă timpul liber. Mulți români care obișnuiau să iasă frecvent pentru socializare sau relaxare sunt nevoiți să reducă vizitele, ceea ce influențează indirect economia locală și obiceiurile de consum.

În loc să renunțe complet la ieșiri, mulți aleg alternative mai accesibile: pregătirea meselor acasă, întâlniri în cafenele sau localuri cu prețuri mai rezonabile, astfel încât să păstreze interacțiunea socială fără să suporte cheltuieli mari.

În localurile din Sinaia și Predea, o băutură răcoritoare cu același gramaj costă în jur de15 lei. Într-un bar cunoscut din Brașov, clienții plătesc în jur de 12 lei pentru aceeași băutură.

În orașele mici, multe restaurante au păstrat prețurile din 2024. Într-un restaurant din Făgăraș, o băutură răcoritoare de 250 de ml ajunge la 9 lei.