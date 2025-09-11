Social De unde puteți cumpăra legume ieftine. Topul piețelor cu prețuri accesibile







Cele mai ieftine legume, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, județul Tulcea se remarcă prin cele mai mici tarife la legume din țară. Aici, un kilogram de cartofi se comercializează, în medie, cu 2,85 lei. În contrast, cele mai ridicate prețuri au fost înregistrate la Deva, unde aceeași cantitate depășește pragul de 7 lei.

Conform unei analize publicate de Agrointeligența, piețele din Slatina ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai accesibile orașe din România în ceea ce privește prețurile legumelor, urmate de cele din Brăila, care se află pe poziția a treia. În ambele municipii, cartofii se vând cu mai puțin de 3 lei pe kilogram.

La celălalt capăt al clasamentului se situează municipiul Deva, unde cartofii ating cel mai ridicat preț la nivel național, depășind 7 lei pentru un kilogram. Și în Cluj-Napoca, costurile pentru legume sunt semnificative, un kilogram de cartofi ajungând la 6,86 lei. Prețuri ridicate se înregistrează și în Reșița, județul Caraș-Severin, unde cumpărătorii plătesc 6,25 lei pentru un kilogram de cartofi.

Prețurile cartofilor timpurii și de vară au variat considerabil în piețele din România în luna iunie 2025. Conform unei analize realizate pe baza datelor furnizate de INS și prelucrate de Agrointeligența, situația pe municipii în care consumatorii au avut acces la cele mai scăzute tarife pentru acest produs sezonier, arată în felul următor:

Tulcea (județul Tulcea), unde prețul mediu a fost de 2,85 lei/kg;

Slatina (județul Olt), cu un tarif de 2,88 lei/kg; Brăila (județul Brăila), unde cartofii au fost comercializați la 2,89 lei/kg.

În mai multe localități din România, prețurile legumelor variază ușor, reflectând dinamica pieței locale. La Piatra Neamț, în județul Neamț, kilogramul de legume costă 3,25 lei, fiind cea mai accesibilă opțiune dintre orașele monitorizate.

În Buzău, județul cu același nume, prețul mediu este de 3,69 lei pe kilogram. La Pitești, în Argeș, legumele se vând cu 3,75 lei/kg, iar în Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, costul ajunge la 3,80 lei/kg.

În Giurgiu, prețul este de 3,86 lei pentru un kilogram, iar în Târgu Jiu, județul Gorj, acesta ajunge la 3,87 lei/kg.

În top urmează Slobozia și Râmnicu Vâlcea, prețul mediu este de 4,00 lei/kg. În Alexandria, județul Teleorman, legumele costă în medie 4,08 lei pe kilogram, iar în Vaslui prețul urcă ușor la 4,13 lei/kg.

În Ploiești, județul Prahova, kilogramul de legume se vinde cu 4,17 lei, iar în Constanța prețul ajunge la 4,21 lei/kg, potrivit agrointel.ro.