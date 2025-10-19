Evz.ro. Noi informații despre explozia din Rahova. Jaf uimitor la Luvru și MAI avertizează populația

Evz.ro vă prezintă cele mai importante materiale care au fost publicate, azi, 19 octombrie, și pe care le puteți găsi pe site. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate. În urma exploziei din Rahova, 324 de persoane afectate de incident beneficiat de evaluare și consiliere, iar 82 dintre acestea sunt cazate în șase unități hoteliere partenere. „În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Capitalei au acţionat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei”, a transmis instituția.

Explozie în Rahova. Brigada Rutieră a deschis un punct mobil pentru autorizațiile de reparație auto. Autoritățile locale și Poliția Capitalei au anunțat o serie de măsuri concrete pentru a ajuta locuitorii ale căror bunuri și autoturisme au fost afectate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei. Intervențiile vizează atât sprijin logistic și administrativ, cât și asistență pentru mobilitate și refacerea zonei.

Volodimir Zelenski cere măsuri decisive contra Rusiei. Președintele Ucrainei, dezamăgit de Donald Trump. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a cerut susținătorilor să recurgă la „măsuri decisive întreptate împotriva Rusiei. Mesajul a venit după ce liderul de la Kiev s-a întors din vizita efectuată la Washington. Acolo unde a eşuat în încercarea de a obţine din partea preşedintelui american Donald Trump sprijinul militar pe care l-a cerut, mai ales rachetele de croazieră Tomahawk.

MAI avertizează asupra clipurilor create cu inteligență artificială: „Devin periculoase”. Ministerul Afacerilor Interne a lansat duminică un apel public privind pericolul dezinformării în mediul online, subliniind că tehnologiile de inteligență artificială pot fi folosite pentru a produce conținut fals extrem de convingător. Instituția atrage atenția că astfel de clipuri pot distorsiona realitatea și influența percepția publică.

Muzeul Luvru din Paris, jefuit în 7 minute. Au fost furate bijuteriile coroanei franceze. Muzeul Luvru din Paris a fost închis după ce, duminică dimineață, trei persoane mascate au pătruns în incinta salonului care găzduiește bijuteriile coroanei franceze.

SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova. Diana Şoşoacă a fost prezentă la Moscova, la aniversarea a 20 de ani a postului Russia Today, eveniment la care a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Europarlamentarul român, lider al partidului SOS România, a fost invitat oficial şi a fost, potrivit formaţiunii pe care o conduce, singurul europarlamentar căruia Vladimir Putin i-a mulţumit personal pentru prezenţă.

Cum scapi rapid de petele de cafea și ceai de pe covor cu o băutură banală. Dacă ai vărsat ceai sau cafea pe covor, nu intra în panică deoarece există o soluție surprinzătoare, aflată chiar în frigiderul tău și poate rezolva problema în doar câteva minute. Specialiștii în curățenie de la Rugs Direct susțin că această băutură obișnuită, turnată imediat pe o pată, poate curăța rapid, fără a deteriora țesătura.