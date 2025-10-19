Explozie în Rahova. Brigada Rutieră a deschis un punct mobil pentru autorizațiile de reparație auto

Autoritățile locale și Poliția Capitalei au anunțat o serie de măsuri concrete pentru a ajuta locuitorii ale căror bunuri și autoturisme au fost afectate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei. Intervențiile vizează atât sprijin logistic și administrativ, cât și asistență pentru mobilitate și refacerea zonei.

Brigada Rutieră a operaționalizat un punct mobil dedicat eliberării autorizațiilor de reparație pentru autoturismele avariate. Aceste documente sunt esențiale pentru ca proprietarii să poată prezenta vehiculele în service-uri autorizate.

Până în prezent au fost emise 38 de autorizații, iar activitatea continuă în funcție de solicitările cetățenilor. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.9544, linie specială pentru informarea publicului.

Administrația Străzilor a început ridicarea vehiculelor distruse pentru a elibera zona de intervenție. Primăria Capitalei a decis ca proprietarii acestor autoturisme să beneficieze de abonamente gratuite la transportul public pentru următoarele șase luni.

În continuare, 78 de persoane sunt cazate în unități hoteliere puse la dispoziție de autorități, o parte dintre cei afectați alegând să stea temporar la rude.

Stelian Bujduveanu a precizat că autoritățile au intrat într-o nouă etapă de intervenție:

„Acum începe greul. De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță. Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an”, este anunțul publicat de primarul interimar al Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Printre măsurile aflate pe ordinea de zi se numără acordarea de sprijin financiar, programe de asistență psihologică și implementarea unui plan de reconstrucție. Etapele de intervenție sunt structurate după urgență: siguranță, sprijin imediat, evaluare și reconstrucție.

Punctul de comandă și asistență funcționează în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde echipele Primăriei Generale, DGASMB și alte instituții partenere sunt prezente permanent pentru a răspunde nevoilor locatarilor.