Cum scapi rapid de petele de cafea și ceai de pe covor cu o băutură banală

Dacă ai vărsat ceai sau cafea pe covor, nu intra în panică deoarece există o soluție surprinzătoare, aflată chiar în frigiderul tău și poate rezolva problema în doar câteva minute. Specialiștii în curățenie de la Rugs Direct susțin că această băutură obișnuită, turnată imediat pe o pată, poate curăța rapid, fără a deteriora țesătura.

Majoritatea gospodinelor știu deja de metodele clasice de îndepărtare a petelor, precum oțetul alb, bicarbonatul de sodiu sau apa cu săpun. Numai că, în cazul în care petele de ceai, cafea sau suc pot compromite definitiv aspectul unui covor, specialiștii atrag atenția asupra unei alternative mai puțin cunoscute, dar surprinzător de eficiente.

În loc să recurgem imediat la detergenți, care pot deteriora țesăturile delicate sau estompa culorile, experții recomandă testarea unor soluții mai blânde și naturale. Iar printre acestea se află un truc neconvențional: folosirea unei băuturi pe care mulți dintre noi o au deja în frigider.

Este o metodă care câștigă tot mai mult teren printre gospodine, fiind apreciată nu doar pentru eficiență, ci și pentru siguranța pe care o oferă materialelor sensibile.

Specialiștii de la Rugs Direct spun că nu este cazul să intrați în panică deoarece reacțiile impulsive și utilizarea substanțelor chimice dure pot agrava situația, mai ales când vine vorba de covoare realizate din materiale naturale.

„Petele pot părea catastrofale, dar abordarea greșită le poate face și mai greu de eliminat”, spun experții. În loc să recurgeți la soluții agresive, este de preferat să folosiți ingrediente obișnuite din casă, care pot fi surprinzător de eficiente. Unul dintre sfaturile mai puțin convenționale oferite de aceștia este folosirea berii pentru curățarea petelor persistente de cafea sau ceai.

„Dacă v-ați confruntat vreodată cu o astfel de pată, probabil ați crezut că este imposibil de scos. Însă, o cantitate mică de bere turnată direct pe pată și frecată ușor poate face minuni. S-ar putea să fie necesare mai multe aplicări, dar rezultatele sunt vizibile”, explică specialiștii.

Specialiștii în curățenie susțin că anumite soluții simple, accesibile în orice gospodărie, pot fi la fel de eficiente în scoaterea petelor dificile. Printre cele mai eficiente metode se numără combinația de oțet alb cu apă caldă, ideală pentru îndepărtarea reziduurilor alimentare persistente.

Pentru petele umede sau proaspete, bicarbonatul de sodiu este un aliat de nădejde, acesta ajută la absorbția rapidă a lichidului, prevenind formarea unor urme greu de eliminat.

Un alt truc ingenios presupune folosirea spumei de ras: după tamponarea ușoară a zonei afectate, se aplică o cantitate redusă de cremă, care se masează delicat cu un burete umed. Această metodă este eficientă mai ales în cazul petelor de suc sau grăsimi.

Totodată, sarea joacă un rol important în tratamentele rapide pentru pete. Presărată imediat peste o pată proaspătă, fie că e vorba de vin roșu, ketchup sau grăsimi, aceasta poate absorbi lichidul înainte ca murdăria să se fixeze. După câteva minute, zona se aspiră și se curăță cu apă rece pentru un rezultat optim, explică Kris Boratyn în articolul publicat pe site-ul express.co.uk.