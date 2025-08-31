Social

Cum păstrezi cafetiera ca nouă. Un ingredient din bucătărie te ajută

Cum păstrezi cafetiera ca nouă. Un ingredient din bucătărie te ajutăCafetieră. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Curățarea cafetierei este un pas esențial pentru cei care își doresc să o mențină în stare bună și să savureze zilnic o cafea aromată. Depunerile de calcar și reziduurile de cafea pot altera gustul băuturii și pot reduce eficiența aparatului. Din fericire, există soluții simple, rapide și eficiente care te ajută să îndepărtezi toate impuritățile și să te bucuri de fiecare ceașcă preparată acasă.

Trucuri pentru iubitorii de cafea

Un prim pas esențial este curățarea componentelor detașabile ale cafetierei. Râșnița de cafea, recipientul pentru apă și portafiltrul trebuie spălate frecvent cu apă caldă și săpun neutru.

Acest pas previne acumularea reziduurilor de cafea și menține gustul boabelor proaspăt preparate. În cazul aparatelor cu filtru permanent, este recomandat ca filtrul să fie spălat după fiecare utilizare, pentru a evita mirosurile neplăcute și formarea de pelicule de mucegai.

Bicarbonatul de sodiu curăță toate depunerile de calcar

Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, bicarbonatul de sodiu este soluția eficientă și ieftină. Se dizolvă o linguriță de bicarbonat într-un litru de apă, apoi soluția se folosește în aparat, fie rece, fie încălzit, conform indicațiilor producătorului.

Guvernul decide soarta angajaților din primării: 70.000 de posturi, în pericol
Guvernul decide soarta angajaților din primării: 70.000 de posturi, în pericol
Discuție între Nuțu Cămătaru și un senator: Jumătate de București e al tău, jumătate e al lui Nicu Gheară
Discuție între Nuțu Cămătaru și un senator: Jumătate de București e al tău, jumătate e al lui Nicu Gheară

Această metodă neutralizează mineralele acumulate și nu afectează componentele interne ale cafetierei. După aplicarea soluției, se recomandă clătirea aparatului de două ori cu apă curată.

Soluția pe bază de oțet te ajută să cureți aparatul

O metodă simplă și eficientă pentru a scăpa de depunerile de calcar este folosirea oțetului. Se amestecă o parte oțet cu o parte apă și se toarnă soluția în rezervorul cafetierei.

otet alb

Sursa foto: Dreamstime.com

Aparatul se pornește astfel încât soluția să treacă prin sistem, la fel ca atunci când faci cafea. După terminarea ciclului, este esențial să clătești cafetiera de două-trei ori cu apă curată, pentru a elimina orice urmă de miros sau gust de oțet.

Cum funcționează tabletele pentru decalcifiere

O altă soluție pentru a avea o cafetieră mereu curată este folosirea tabletelor speciale pentru decalcifiere. Acestea sunt concepute pentru a curăța rapid aparatele de cafea și pentru a prelungi durata de viață a acestora.

Tabletele se dizolvă în apă și se trec prin ciclul normal de preparare a cafelei, iar efectul lor este vizibil imediat. Nu trebuie neglijată nici curățarea regulată a duzelor și conductelor prin care trece cafeaua. Periuțele fine sau bețișoarele de unică folosință sunt ideale pentru a ajunge în spațiile greu accesibile, iar o atenție constantă va preveni formarea depunerilor greu de îndepărtat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:47 - Cine e medicul care i-a furat inima Patriciei Boc, fiica primarului Clujului a spus „da”
16:36 - CFR Cluj - FCSB, ora 21.30. Derby între două echipe aflate în mare suferință
16:27 - Guvernul decide soarta angajaților din primării: 70.000 de posturi, în pericol
16:14 - Discuție între Nuțu Cămătaru și un senator: Jumătate de București e al tău, jumătate e al lui Nicu Gheară
16:05 - Cum arată hoții mașinii românilor aflați în vacanță în Grecia. Primele imagini cu cei doi
15:57 - Cum păstrezi cafetiera ca nouă. Un ingredient din bucătărie te ajută

Proiecte speciale